Захист абонентів від спаму: в Україні набрали чинності нові правила мобільного зв'язку

З 2 жовтня в Україні набрали чинності оновлені правила надання електронних комунікаційних послуг, які передбачають нові механізми захисту абонентів від спам-дзвінків та небажаної реклами. Тепер мобільні оператори отримали право блокувати номери, з яких здійснюються масові непродуктивні виклики, а абоненти зможуть самостійно контролювати підключені послуги та платні сервіси.

За інформацією пресслужби Міністерства цифрової трансформації, зміни до правил були ініційовані самими операторами і затверджені постановою Кабінету Міністрів № 761 від 25 червня 2025 року. Нові норми націлені на підвищення якості послуг, захист особистого простору користувачів та зменшення кількості нав’язливих рекламних дзвінків.

В оновлених правилах чітко визначені два типи викликів:

Непродуктивні виклики — це дзвінки, які перевантажують мережу, негативно впливають на її ефективність та здійснюються з одного номера на один або кілька номерів. Такі виклики відповідають певним ознакам продуктивності, встановленим у правилах, і часто розцінюються як спам.

Комерційні виклики — легальні дзвінки, здійснені компаніями на підставі договору з оператором. Вони використовуються для поширення рекламної інформації або для підтвердження автентичності номера абонента, якого викликають.

Також відомство підкреслює, що оператори отримали технічні інструменти для блокування небажаних викликів ще до того, як вони доходять до користувачів. Якщо абонент отримує спам-дзвінок, він може повідомити про це свого оператора, після чого номер буде обмежено або заблоковано, і це дозволить значно скоротити кількість небажаних викликів та підвищити безпеку користувачів.

Окрім боротьби зі спамом, нові правила передбачають комплексний захист абонентів і контроль за їхніми витратами:

жодна платна послуга не активується без подвійного підтвердження користувача, що запобігає випадковим витратам;

абоненти отримують можливість контролювати свої послуги через особистий кабінет, вимикати непотрібні сервіси та переглядати фактичні витрати;

SIM-картки користувачів у зоні бойових дій не блокуватимуться за несплату, а при першому підключенні надаватиметься безкоштовний пакет послуг;

встановлено обмеження на формування "мінусових" балансів, що захищає абонентів від великих непередбачених боргів;

у договорах має бути вказана реальна швидкість інтернету, а абонент має право подати скаргу до Національної комісії з питань електронних комунікацій або звернутися до суду у разі невідповідності.

Уряд повідомляє, що впровадження нових правил буде поступовим, щоб оператори встигли адаптувати технічні системи та забезпечити стабільну роботу послуг. Перші зміни, які безпосередньо відчують абоненти, очікуються вже найближчими місяцями.

