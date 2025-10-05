Тонкий iPhone и не только: названы самые крутые гаджеты 2025 года (фото)
Сентябрьская презентация новой линейки iPhone 17 была одним из самых ожидаемых событий 2025 года. Но одними только смартфонами список лучших гаджетов, вышедших в этом году, не исчерпывается.
Инновации наблюдались во всех сферах технологий, не только в том, что касается телефонов, подчеркивает slashgear.com. Издание составило собственный список гаджетов – фаворитов 2025 года.
Смартфон iPhone Air
Несмотря на противоречивые отзывы и недовольство по поводу слишком слабой батареи, факт остается фактом: iPhone Air – это не просто супертонкий телефон, но и демонстрация нынешнего мастерства компании Apple.
Ведь, несмотря на тонкость и легкость, это удивительно прочный гаджет. Тестирование показало, что он оказался гораздо более выносливым, чем предполагали некоторые скептики.
Так что, как бы там ни было, эксперты издания называют iPhone Air "чудом тонкой инженерии".
Наушники Sony WH-1000XM6
Эти наушники называют лучшей моделью наушников с шумоподавлением из всех, когда-либо существовавших.
Кроме того, компания Sony улучшила качество звука и качество микрофона во время звонков. А еще модель XM6 вернулась к проверенному временем складному способу хранения. Петли теперь лучше фиксируются, а в чехле (который стал более компактным) молния была заменена на гораздо более удобную и долговечную магнитную застежку.
Консоль Nintendo Switch 2 NerdNest
Тот факт, что за четыре дня после релиза в июне 2025 года Nintendo продала 3,5 миллиона таких устройств, говорит сам за себя. Интересно, что при этом, по оценке специалистов, Switch 2 – это наименее затронутая новшествами консоль Nintendo.
Как раз то, что компания не пыталась "изобретать велосипед", а просто довела до совершенства свои хорошие стороны, сыграло ей в плюс. Nintendo Switch 2 – это крупная и мощная консоль, а иногда это как раз то, что нужно.
Также были названы лучшие смартфоны осени до 8000 грн. В списке предсказуемо оказались гаджеты от Xiaomi, Motorola, и даже Samsung Galaxy A07.
Еще эксперты назвали лучшие бюджетные телевизоры в 2025 году. Там речь шла о моделях Hisense, Vizio и TCL.