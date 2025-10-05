Тонкий iPhone и не только: названы самые крутые гаджеты 2025 года (фото)

Сентябрьская презентация новой линейки iPhone 17 была одним из самых ожидаемых событий 2025 года. Но одними только смартфонами список лучших гаджетов, вышедших в этом году, не исчерпывается.

Инновации наблюдались во всех сферах технологий, не только в том, что касается телефонов, подчеркивает slashgear.com. Издание составило собственный список гаджетов – фаворитов 2025 года.

Смартфон iPhone Air

Несмотря на противоречивые отзывы и недовольство по поводу слишком слабой батареи, факт остается фактом: iPhone Air – это не просто супертонкий телефон, но и демонстрация нынешнего мастерства компании Apple.

Смартфон iPhone Air Фото: Apple

Ведь, несмотря на тонкость и легкость, это удивительно прочный гаджет. Тестирование показало, что он оказался гораздо более выносливым, чем предполагали некоторые скептики.

Так что, как бы там ни было, эксперты издания называют iPhone Air "чудом тонкой инженерии".

Наушники Sony WH-1000XM6

Эти наушники называют лучшей моделью наушников с шумоподавлением из всех, когда-либо существовавших.

Наушники Sony WH-1000XM6 Фото: Sony

Кроме того, компания Sony улучшила качество звука и качество микрофона во время звонков. А еще модель XM6 вернулась к проверенному временем складному способу хранения. Петли теперь лучше фиксируются, а в чехле (который стал более компактным) молния была заменена на гораздо более удобную и долговечную магнитную застежку.

Консоль Nintendo Switch 2 NerdNest

Тот факт, что за четыре дня после релиза в июне 2025 года Nintendo продала 3,5 миллиона таких устройств, говорит сам за себя. Интересно, что при этом, по оценке специалистов, Switch 2 – это наименее затронутая новшествами консоль Nintendo.

Rонсоль Nintendo Switch 2 Фото: nintendo

Как раз то, что компания не пыталась "изобретать велосипед", а просто довела до совершенства свои хорошие стороны, сыграло ей в плюс. Nintendo Switch 2 – это крупная и мощная консоль, а иногда это как раз то, что нужно.

