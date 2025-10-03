Вы не узнаете свои телевизоры LG: что заставит их работать совершенно по-новому

В 2025 году компания LG выпускает важное обновление для своих телевизоров. Особого внимания заслуживает тот факт, что обновиться смогут даже некоторые старые модели.

Телевизоры с обновлением webOS 25 начали поставляться около полугода назад, пишет techradar.com. И процесс идет довольно быстро: обновление будет доступно для всех моделей LG 2023 и 2024 годов, а также для OLED-телевизоров и телевизоров QNED 8K с 2022 года. Первыми в очереди на получение обновления оказались OLED-модели.

Программа обновления доступна по всему миру, а версия прошивки – 33.21.85 или 33.22.15, уточняет издание. Когда обновление станет доступно для вашего телевизора, оно появится в меню обновлений. Также будет доступна версия для скачивания, которую можно установить с USB-флэшки.

webOS 25 от LG не так уж сильно отличается от предыдущей версии. При этом у нее есть полезная опция скрывать предустановленные приложения с главного экрана, а также усовершенствованный центр "умного дома".

Есть и еще несколько полезных улучшений – например, поддержка разрешения 1440p 120 Гц (оценят игроки на Nintendo Switch 2 и ПК) и новый звуковой режим с искусственным интеллектом. Можно будет загружать собственные изображения для заставок.

В список моделей, получивших обновление, в частности, попадают:

OLED-телевизоры LG B2, C2 и G2 4K

OLED-телевизоры LG B3, C3 и G3 4K

OLED-телевизоры LG B4, C4 и G4.

Обновления для тех моделей, которые не указаны в списке (включая модели QNED и StanbyM), запланированы на период с настоящего момента до начала 2026 года.

