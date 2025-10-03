Ви не впізнаєте свої телевізори LG: що змусить їх працювати абсолютно по-новому

У 2025 році компанія LG випускає важливе оновлення для своїх телевізорів. На особливу увагу заслуговує той факт, що оновитися зможуть навіть деякі старі моделі.

Телевізори з оновленням webOS 25 почали постачати близько півроку тому, пише techradar.com. І процес іде досить швидко: оновлення буде доступне для всіх моделей LG 2023 і 2024 років, а також для OLED-телевізорів і телевізорів QNED 8K з 2022 року. Першими в черзі на отримання оновлення опинилися OLED-моделі.

Програма оновлення доступна по всьому світу, а версія прошивки — 33.21.85 або 33.22.15, уточнює видання. Коли оновлення стане доступним для вашого телевізора, воно з'явиться в меню оновлень. Також буде доступна версія для скачування, яку можна встановити з USB-флешки.

webOS 25 від LG не так вже й сильно відрізняється від попередньої версії. При цьому в неї є корисна опція приховувати попередньо встановлені додатки з головного екрана, а також вдосконалений центр "розумного будинку".

Є і ще кілька корисних поліпшень — наприклад, підтримка роздільної здатності 1440p 120 Гц (оцінять гравці на Nintendo Switch 2 і ПК) і новий звуковий режим зі штучним інтелектом. Можна буде завантажувати власні зображення для заставок.

До списку моделей, які отримали оновлення, зокрема, потрапляють:

OLED-телевізори LG B2, C2 і G2 4K

OLED-телевізори LG B3, C3 і G3 4K

OLED-телевізори LG B4, C4 і G4.

Оновлення для тих моделей, які не вказані в списку (включно з моделями QNED і StanbyM), заплановані на період з цього моменту до початку 2026 року.

