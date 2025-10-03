Солнечные панели потерпели фиаско: в Австралии пришлось избавиться от тысяч фотоэлементов

Большой проект строительства солнечной электростанции, задуманный в Австралии, потерпел неудачу, хотя электростанция запустилась и исправно работала. В конце концов ее вынуждены были закрыть из-за неадекватного контракта.

Related video

Автором проекта солнечной электростанции Нормантон был австралиец Даг Скуллер, передает ABC. Восемь лет она обеспечивала энергией жилые дома и предприятия на территории, почти в два раза превышающей площадь острова Тасмания.

Скуллеру удалось обеспечить электроэнергией даже отдаленный регион страны в районе залива Карпентария. А в итоге станцию пришлось вообще остановить – так как местная компания Ergon Energy предложила ему соглашение, оказавшееся крайне невыгодным.

По словам Дага Скуллера, новый договор, предложенный ему Ergon Energy, обошелся бы дороже на целых 10 тысяч долларов в месяц. "Большую часть дня они предлагают мне отрицательную цену за электроэнергию, так что, по сути, это означает, что мне приходится платить им за то, чтобы я производил для них электроэнергию", – пояснил он.

Также Скуллер заявил, что подписывал документ о неразглашении деталей сделки, но все равно решил дать комментарии АВС, так как его очень огорчила вся эта история.

К тому же, по словам Скуллера, это был уже не первый инцидент, связанный с Ergon Energy. Еще во время строительства солнечной электростанции в 2017 году компания обещала ему вознаграждение или компенсацию за любую добавленную стоимость к их линиям электропередачи. Но по факту никаких компенсаций он так и не получил.

Однако Даг Скуллер заявляет, что готов снова запустить станцию, если получит более разумное предложение.

Местные жители поддерживают позицию Скуллера. "Мы долгие годы жили на "грязной энергии", пока пока Даг не построил свою солнечную электростанцию", – прокомментировал мэр Карпентарии Джек Боуден.

Ранее Фокус сообщал, что солнечные панели стали главным источником энергии в Европе. Доля таких панелей в общей генерации превысила показатели атомных станций, ветряков и газа.

Также сообщалось, что "секретная" технология превзойдет солнечные панели и ветряки. Речь шла о некоторых особенностях получения водорода путем электролиза.