Сонячні панелі зазнали фіаско: в Австралії довелося позбутися тисяч фотоелементів

Великий проєкт будівництва сонячної електростанції, задуманий в Австралії, зазнав невдачі, хоча електростанція запустилася і справно працювала. Зрештою її змушені були закрити через неадекватний контракт.

Related video

Автором проекту сонячної електростанції Нормантон був австралієць Даг Скуллер, передає ABC. Вісім років вона забезпечувала енергією житлові будинки і підприємства на території, що майже вдвічі перевищує площу острова Тасманія.

Скуллеру вдалося забезпечити електроенергією навіть віддалений регіон країни в районі затоки Карпентарія. А в підсумку станцію довелося взагалі зупинити — оскільки місцева компанія Ergon Energy запропонувала йому угоду, яка виявилася вкрай невигідною.

За словами Дага Скуллера, новий договір, запропонований йому Ergon Energy, обійшовся б дорожче на цілих 10 тисяч доларів на місяць. "Більшу частину дня вони пропонують мені від'ємну ціну за електроенергію, так що, по суті, це означає, що мені доводиться платити їм за те, щоб я виробляв для них електроенергію", — пояснив він.

Також Скуллер заявив, що підписував документ про нерозголошення деталей угоди, але все одно вирішив дати коментарі АВС, оскільки його дуже засмутила вся ця історія.

До того ж, за словами Скуллера, це був уже не перший інцидент, пов'язаний з Ergon Energy. Ще під час будівництва сонячної електростанції у 2017 році компанія обіцяла йому винагороду або компенсацію за будь-яку додану вартість до їхніх ліній електропередачі. Але за фактом жодних компенсацій він так і не отримав.

Однак Даг Скуллер заявляє, що готовий знову запустити станцію, якщо отримає більш розумну пропозицію.

Місцеві жителі підтримують позицію Скуллера. "Ми довгі роки жили на "брудній енергії", поки поки Даг не побудував свою сонячну електростанцію", — прокоментував мер Карпентарії Джек Боуден.

Раніше Фокус повідомляв, що сонячні панелі стали головним джерелом енергії в Європі. Частка таких панелей у загальній генерації перевищила показники атомних станцій, вітряків і газу.

Також повідомлялося, що "секретна" технологія перевершить сонячні панелі та вітряки. Йшлося про деякі особливості отримання водню шляхом електролізу.