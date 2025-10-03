Украинцев в "Дії" будут оповещать, кто просматривает их данные в госреестрах, — Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что оповещения о взаимодействии с данными не касаются случаев, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием.
Михаил Федоров, первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации сообщил, что украинцы смогут видеть, кто и с какой целью просматривает их данные в реестрах.
По его словам, вскоре граждане будут получать уведомления в Дії относительно того, что происходит с их данными в реестрах.
Правительство приняло постановление, которое запускает подсистему мониторинга доступа к данным. Теперь:
- система фиксирует каждый факт обмена данными украинцев между государственными органами;
- Дія будет присылать уведомления о том, кто, когда и с какой целью обращался к их данным в реестрах.
"Цифровое государство — это прозрачность во взаимодействии с данными граждан и защита от злоупотреблений должностных лиц. Мы внедряем лучшие практики защиты данных, которые уже действуют в странах ЕС", — сообщил Михаил Федоров и добавил, что уведомления о взаимодействии с данными не касаются случаев, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием.
О запуске функционала уведомлений он пообещал сообщить позже.
Напомним, ранее стало известно, что Михаила Федорова цифровизировали с помощью искусственного интеллекта. Теперь с двойником главы Минцифры можно пообщаться в Telegram, а вскоре такая возможность появится и у пользователей WhatsApp.
Также министр рассказывал, что до конца 2025 года в приложении "Дія" появится возможность менять фамилию онлайн.