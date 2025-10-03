Українців у "Дії" сповіщатимуть, хто переглядає їхні дані в держреєстрах, — Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підкреслив, що сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Михайло Федоров, перший віцепрем'єр-міністр України та міністр цифрової трансформації повідомив, що українці зможуть бачити, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах.

Федоров анонсував нову послугу у "Дії" Фото: Telegram / Михайло Федоров

За його словами, незабаром громадяни отримуватимуть сповіщення у Дії щодо того, що відбувається з їхніми даними в реєстрах.

Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних. Тепер:

​​система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами;

Дія надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.

"Цифрова держава — це прозорість у взаємодії з даними громадян та захист від зловживань посадовців. Ми впроваджуємо найкращі практики захисту даних, які вже діють у країнах ЄС", — повідомив Михайло Федоров та додав, що сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Про запуск функціоналу сповіщень він пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Михайла Федорова цифровізували за допомогою штучного інтелекту. Тепер з двійником голови Мінцифри можна поспілкуватись в Telegram, а невдовзі така можливість з'явиться й у користувачів WhatsApp.

Також міністр розповідав, що до кінця 2025 року в застосунку "Дія" з'явиться можливість змінювати прізвище онлайн.