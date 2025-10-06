"Потребляют больше энергии": топ 3 устройства, которые не стоит подключать к удлинителю

Электрические обогреватели, чайники и тостеры потребляют гораздо больше тока, чем большинство удлинителей могут безопасно выдерживать, поэтому их стоит всегда подключать непосредственно к розетке.

Типичный чайник потребляет около 3000 Вт, электрические обогреватели могут использовать 3000 Вт или более, а тостеры обычно используют 800-1500 Вт. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на директора Elec Training Чаранджита Манну.

Лондонская пожарная бригада также предупреждает, что мощные приборы могут вызвать перегрев удлинителей. Поскольку они обычно имеют пластиковый корпус, это может привести к плавлению и даже возгоранию.

"Некоторые приборы потребляют больше энергии, чем другие, поэтому будьте внимательны и не перегружайте удлинители", — отмечают в ведомстве.

Кроме того, пожарные советуют проверить удлинители на наличие каких-либо признаков износа, разрывов или повреждений. Они предостерегают от самостоятельного исправления неисправностей, например, с помощью изоленты. Сматывание удлинителей, когда они подключены к сети, также может увеличить риск пожара.

Важно

Манну добавил, что в зоне риска также находятся бюджетные и небрендированные удлинители, поскольку они часто не имеют "базовых функций безопасности". Именно поэтому он призывает проверять кабели на наличие правильной маркировки безопасности и предохранителей.

"Статистика тревожная, мы посещаем многочисленные вызовы, где удлинители вызывали пожары просто потому, что люди не понимают, какие приборы для них слишком мощные. Я видел случаи, когда люди подключали чайник, микроволновую печь и тостер к одному удлинителю на кухне. Это создает чрезвычайную пожарную опасность", — подчеркнул эксперт.

Напомним, некоторые виды бытовой техники потребляют чрезмерно много энергии, даже если не используется по назначению или находятся в режиме ожидания, поэтому их стоит обязательно нужно выключать из розетки.