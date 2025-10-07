Найдите и удалите: бесплатное VPN-приложение для Android может оставить вас без денег

VPN-приложения становятся все более популярными, ведь они позволяют обходить любые ограничения в интернете. Но надо быть осторожным – иначе вместо безопасности вы можете получить финансовые проблемы.

VPN (означает "виртуальные частные сети") были задуманы как платный сервис, но сейчас стало много и бесплатных сетей, отмечает The Sun. Этим и пользуются злоумышленники, которые запускают вредоносные приложения, чтобы те следили за пользователями и при случае "обчистили" их банковские счета

Например, эксперты по кибербезопасности рекомендуют немедленно удалить бесплатное приложение Modpro IP TV + VPN. Как понятно из названия, оно завлекает сервисом не только VPN, но и IP-телевидения. Тем не менее, это вредоносное приложение, успевшее заразить уже несколько тысяч устройств.

Специалисты обнаружили, что в приложении скрывается опасная вредоносная программа под названием Klopatra, которая все время хитро модифицируется. Программа позволяет удаленно управлять устройствами и красть данные счетов, особенно конфиденциальную банковскую информацию.

Вредоносное ПО сразу же запрашивает множество разрешений, но среди них есть одно главное – разрешение служб специальных возможностей Android, отмечают эксперты. Такие службы предназначены для помощи пользователям с ограниченными возможностями, и они разрешают приложениям считывать содержимое экрана и выполнять действия от имени пользователя. Понятное дело, что эта функция становится "мощным оружием", если попадает под влияние вредоносного ПО.

Также специалисты предупреждают, что опасное приложение распространяется через вредоносные страницы, а не напрямую из Google Play Store.

