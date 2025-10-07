Знайдіть і видаліть: безкоштовний VPN-додаток для Android може залишити вас без грошей

VPN-додатки стають дедалі популярнішими, адже вони дають змогу обходити будь-які обмеження в інтернеті. Але треба бути обережним — інакше замість безпеки ви можете отримати фінансові проблеми.

Related video

VPN (означає "віртуальні приватні мережі") були задумані як платний сервіс, але зараз стало багато і безкоштовних мереж, зазначає The Sun. Цим і користуються зловмисники, які запускають шкідливі додатки, щоб ті стежили за користувачами і за нагоди "обчистили" їхні банківські рахунки

Наприклад, експерти з кібербезпеки рекомендують негайно видалити безкоштовний застосунок Modpro IP TV + VPN. Як зрозуміло з назви, він заманює сервісом не тільки VPN, а й IP-телебачення. Проте, це шкідливий додаток, який встиг заразити вже кілька тисяч пристроїв.

Фахівці виявили, що в додатку ховається небезпечна шкідлива програма під назвою Klopatra, яка весь час хитро модифікується. Програма дає змогу віддалено керувати пристроями і красти дані рахунків, особливо конфіденційну банківську інформацію.

Шкідливе ПЗ відразу ж запитує безліч дозволів, але серед них є один головний — дозвіл служб спеціальних можливостей Android, зазначають експерти. Такі служби призначені для допомоги користувачам з обмеженими можливостями, і вони дозволяють додаткам зчитувати вміст екрана і виконувати дії від імені користувача. Ясна річ, що ця функція стає "потужною зброєю", якщо потрапляє під вплив шкідливого ПЗ.

Також фахівці попереджають, що небезпечний додаток поширюється через шкідливі сторінки, а не безпосередньо з Google Play Store.

Раніше повідомлялося, що шахраї винайшли дуже підступний метод для крадіжки особистих даних. Наприклад, вони можуть використовувати для прикриття сайт самого ФБР.

Також стало відомо, що популярний VPN виявився шпигунською програмою. Йшлося про розширення Chrome під назвою FreeVPN.One.