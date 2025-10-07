Sikorsky создает флот новейших дронов Nomad 100: когда они появятся и что заменят

Sikorsky, дочерняя компания Lockheed Martin, 6 октября объявила о запуске парка беспилотных летательных аппаратов Nomad с вертикальным взлетом и посадкой.

Дрон среднего размера Nomad 100 пройдет летные испытания в ближайшие месяцы, а более крупная модель пока находится в разработке, прототип планируют показать в течение года. Об этом Sikorsky рассказала журналистам на презентации, передает издание Breaking Defence.

Инженеры планируют собирать дроны разного размера, начиная от среднего (группа 3) и заканчивая большими образцами группы 5, сравнимыми с вертолетом Black Hawk. Все модели будут использовать гибридно-электрические двигатели и предназначаются для работы в суровых условиях, одни будут вести разведку, другие — доставлять грузы, а третьи — наносить легкие кинетические удары. Каждая будет работать на базе автономной технологии MATRIX с архитектурой открытых систем собственной разработки Sikorsky.

По прогнозам директора по стратегии и развитию бизнеса Sikorsky Advanced Programs Эркина Бентли, Nomad 100, принадлежащий к группе 3, сможет заменить RQ-7 Shadow (AAI Corporation), от которых армия США планирует полностью отказаться в 2026 году.

Более крупный Nomad группы 4 по размеру будет примерно соответствовать беспилотнику MQ-1C Gray Eagle от General Atomic. Американские военные приостановили закупки Gray Eagle в рамках инициативы по трансформации армии и планируют модернизировать оставшиеся БПЛА, постепенно выводя старые модели из эксплуатации примерно к 2028 финансовому году.

"Семейство беспилотников Nomad, получившееся в результате, будет представлять собой адаптируемые, пригодные для полетов в любую точку мира, независимые от взлетно-посадочной полосы летательные аппараты, способные выполнять наземные и морские миссии в сфере обороны, национальной безопасности, лесного хозяйства и гражданских организаций", — заявил вице-президент и генеральный директор Sikorsky Рич Бентон.

Летные испытания прототипа дрона Nomad 50

До официального анонса семейства Nomad компания разрабатывала небольшой беспилотный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой с роторным крылом, получивший название Nomad 50. В январе Sikorsky представила прототип VTOL-дрона с размахом крыла около 3 метров, который успешно выполнил 40 взлетов и посадок, а также 30 раз переключился между вертикальным и горизонтальным режимами. Ему удалось разогнаться до 159 км/ч.

Ранее писали о том, чем прославился вертолет UH-60 Black Hawk от Sikorsky Aircraft. Он стал легендой авиации США, хотя имеет свои недостатки.