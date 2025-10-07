Sikorsky створює флот новітніх дронів Nomad 100: коли вони з'являться і що замінять

Sikorsky, дочірня компанія Lockheed Martin, 6 жовтня оголосила про запуск парку безпілотних літальних апаратів Nomad із вертикальним зльотом і посадкою.

Дрон середнього розміру Nomad 100 пройде льотні випробування найближчими місяцями, а більша модель поки що перебуває в розробці, прототип планують показати протягом року. Про це Sikorsky розповіла журналістам на презентації, передає видання Breaking Defence.

Інженери планують збирати дрони різного розміру, починаючи від середнього (група 3) і закінчуючи великими зразками групи 5, порівнянними з вертольотом Black Hawk. Усі моделі використовуватимуть гібридно-електричні двигуни і призначаються для роботи в суворих умовах, одні вестимуть розвідку, інші — доставлятимуть вантажі, а треті — завдаватимуть легких кінетичних ударів. Кожна працюватиме на базі автономної технології MATRIX з архітектурою відкритих систем власної розробки Sikorsky.

За прогнозами директора зі стратегії та розвитку бізнесу Sikorsky Advanced Programs Еркіна Бентлі, Nomad 100, що належить до групи 3, зможе замінити RQ-7 Shadow (AAI Corporation), від яких армія США планує повністю відмовитися 2026 року.

Більший Nomad групи 4 за розміром приблизно відповідатиме безпілотнику MQ-1C Gray Eagle від General Atomic. Американські військові призупинили закупівлі Gray Eagle у межах ініціативи з трансформації армії і планують модернізувати решту БПЛА, поступово виводячи старі моделі з експлуатації приблизно до 2028 фінансового року.

"Сімейство безпілотників Nomad, що вийшло в результаті, буде являти собою адаптовані, придатні для польотів у будь-яку точку світу, незалежні від злітно-посадкової смуги літальні апарати, здатні виконувати наземні та морські місії у сфері оборони, національної безпеки, лісового господарства та цивільних організацій", — заявив віце-президент і генеральний директор Sikorsky Річ Бентон.

Льотні випробування прототипу дрона Nomad 50

До офіційного анонсу сімейства Nomad компанія розробляла невеликий безпілотний літальний апарат з вертикальним зльотом і посадкою з роторним крилом, що отримав назву Nomad 50. У січні Sikorsky представила прототип VTOL-дрона з розмахом крила близько 3 метрів, який успішно виконав 40 злетів і посадок, а також 30 разів переключився між вертикальним і горизонтальним режимами. Йому вдалося розігнатися до 159 км/год.

