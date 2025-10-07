Проектор или телевизор: эксперты дали четкий ответ, что лучше купить в 2025 году

Выбор между проектором и телевизором действительно непростой. У каждого варианта есть свои плюсы и свои возможные минусы. Например, проектор – более бюджетная версия, но терять премиальные функции из-за этого тоже не хочется.

В то же время как раз проекторы набирают все большую популярность, констатирует gizmochina.com. Ведь это уже не те проекторы, что были когда-то. Тут и стильный дизайн, и яркость, и реалистичная картинка. К тому же, в 2025 году такие бренды как Xgimi, Dangbei и Formovie, выпустили действительно впечатляющие новинки.

Конечно, телевизоры тоже не спешат сдавать позиции. Такие гиганты индустрии, как TCL, Hisense, LG и Samsung, продолжают удивлять, выпуская мини-светодиодные панели с невероятной яркостью до 7000 нит. Тем не менее, проекторы подбираются все ближе даже к флагманским моделям.

Например, новый X5 Pro от Formovie выдает 4K-разрешение с яркостью 2500 люмен CVIA, поддерживает HDR10+ и может проецировать изображение шириной до 1000 дюймов. А есть еще Dangbei MP1 Max, который обеспечивает 3100 люмен ISO благодаря системе из трех лазеров и светодиодов. Для любителей компакт-форм есть серия MoGo 4 от Xgimi. Эти проекторы работают от батареек, поддерживают Google TV и Netflix. К тому же, у современных проекторов действительно огромные экраны – 150 или 200 дюймов по сравнению с размерами диагоналей телевизоров от 98 до 110 дюймов.

Правда, если речь о ярко освещенном помещении, то тут телевизоры пока выигрывают, так как даже лучшие проекторы не справляются с солнечным светом. Так что, если вы чаще устраиваете просмотр днем или просто у вас комната на солнечной стороне, то лучше берите телевизор.

Телевизор в комнате Фото: Pixabay

Тут еще стоит учитывать, как вы будете использовать телевизор или проектор. Если вы хотите больше свободы передвижения – это однозначно проектор. С телевизором так не получится: если вы повесите его в гостиной, то там он и останется. Но все зависит от вас – может, вы и не захотите перетаскивать экран из одной комнаты в другую.

Проектор может заменить телевизор Фото: MaxAngel

Кстати, еще один плюс телевизоров – это игры. Если вы серьезно настроены на PlayStation 5 или Xbox Series X, телевизоры LG и TCL с HDMI 2.1, VRR и низкой задержкой по-прежнему остаются лучшим выбором. У большинства проекторов более высокая задержка ввода, и игровые функции могут вообще не поддерживаться.

То есть, если вы хотите сэкономить и получить действительно большой экран, – берите проектор. Если вы фанат игр и живете на солнечной стороне, – выбирайте телевизор.

