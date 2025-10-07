Проектор чи телевізор: експерти дали чітку відповідь, що краще купити у 2025 році

Вибір між проектором і телевізором дійсно непростий. У кожного варіанта є свої плюси і свої можливі мінуси. Наприклад, проектор — більш бюджетна версія, але втрачати преміальні функції через це теж не хочеться.

Водночас якраз проектори набирають дедалі більшої популярності, констатує gizmochina.com. Адже це вже не ті проектори, що були колись. Тут і стильний дизайн, і яскравість, і реалістична картинка. До того ж, у 2025 році такі бренди як Xgimi, Dangbei та Formovie, випустили справді вражаючі новинки.

Звичайно, телевізори теж не поспішають здавати позиції. Такі гіганти індустрії, як TCL, Hisense, LG і Samsung, продовжують дивувати, випускаючи міні-світлодіодні панелі з неймовірною яскравістю до 7000 ніт. Проте, проектори підбираються все ближче навіть до флагманських моделей.

Наприклад, новий X5 Pro від Formovie видає 4K-роздільну здатність з яскравістю 2500 люмен CVIA, підтримує HDR10+ і може проєктувати зображення шириною до 1000 дюймів. А є ще Dangbei MP1 Max, який забезпечує 3100 люмен ISO завдяки системі з трьох лазерів і світлодіодів. Для любителів компакт-форм є серія MoGo 4 від Xgimi. Ці проєктори працюють від батарейок, підтримують Google TV і Netflix. До того ж, сучасні проектори мають справді величезні екрани — 150 або 200 дюймів порівняно з розмірами діагоналей телевізорів від 98 до 110 дюймів.

Щоправда, якщо йдеться про яскраво освітлене приміщення, то тут телевізори поки що виграють, оскільки навіть найкращі проектори не справляються з сонячним світлом. Тож, якщо ви частіше влаштовуєте перегляд вдень або просто у вас кімната на сонячній стороні, то краще беріть телевізор.

Телевізор у кімнаті Фото: Pixabay

Тут ще варто враховувати, як ви будете використовувати телевізор або проектор. Якщо ви хочете більше свободи пересування — це однозначно проектор. З телевізором так не вийде: якщо ви повісите його у вітальні, то там він і залишиться. Але все залежить від вас — може, ви й не захочете перетягувати екран з однієї кімнати в іншу.

Проектор може замінити телевізор Фото: MaxAngel

До речі, ще один плюс телевізорів — це ігри. Якщо ви серйозно налаштовані на PlayStation 5 або Xbox Series X, телевізори LG і TCL з HDMI 2.1, VRR і низькою затримкою, як і раніше, залишаються найкращим вибором. У більшості проекторів вища затримка введення, і ігрові функції можуть взагалі не підтримуватися.

Тобто, якщо ви хочете заощадити й отримати справді великий екран, — беріть проектор. Якщо ви фанат ігор і живете на сонячній стороні, — обирайте телевізор.

