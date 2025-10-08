Google бесплатно предоставляет украинским студентам годовую подписку AI Pro: как ее активировать

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что студентам высших учебных заведений доступен бесплатный доступ к ИИ-инструментам от Google. Единственные условия — возраст от 18 лет и активация до 9 декабря.

Related video

"Студенты высших учебных заведений Украины в возрасте от 18 лет могут получить бесплатный годовой доступ к инструментам искусственного интеллекта в рамках подписки Google AI Pro", — отметила 8 октября пресс-служба Минобразования.

Что дает подписка AI Pro

Украинским студентам доступны:

Gemini 2.5 Pro без ограничений, который может помочь с домашними заданиями, эссе и сложными вопросами;

инструмент для глубокого анализа информации Deep Research, способный самостоятельно проработать сотни источников и подготовить структурированный отчет для рефератов или курсовых;

персональный ассистент для организации знаний NotebookLM, который может структурировать конспекты и идеи;

инструмент для создания 8-секундных видео со звуком из текста или фотографии Veo 3, который может быть полезным для презентаций и учебных проектов;

ИИ-ассистент для программирования Jules, который может стать помощником для студентов ИТ-специальностей, в частности в исправлении ошибок в коде и разработке новых функций;

2 ТБ облачного хранилища для хранения всех учебных материалов, проектов, фото и документов на Google Диске, в Gmail и Google Фото.

Как активировать подписку

Активация доступа будет возможна до 9 декабря. Для этого нужно пройти верификацию и заполнить регистрационную форму по ссылке.

Также при поддержке Минобразования и Министерства цифровой трансформации 21 октября в 17:00 будет проходить бесплатный практический онлайн-вебинар "Gemini Академия для студентов", организованный Google. На нем студентам объяснят, как максимально эффективно использовать новые инструменты для обучения, подготовки к экзаменам и профессионального развития.

Чтобы принять участие в вебинаре, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, самый популярный YouTube-блогер MrBeast выразил обеспокоенность относительно стремительного развития нейросетей. По его словам, это ставит под угрозу карьеру миллионов создателей контента.

В The Guardian сообщили, что в Дании планируют запретить соцсети для детей в возрасте до 15 лет. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что смартфоны и онлайн-платформы "крадут детство".