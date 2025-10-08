Google безплатно надає українським студентам річну підписку AI Pro: як її активувати

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що студентів закладів вищої освіти доступний безплатний доступ до ШІ-інструментів від Google. Єдині умови — вік від 18 років та активація до 9 грудня.

"Студенти закладів вищої освіти України віком від 18 років можуть отримати безоплатний річний доступ до інструментів штучного інтелекту в межах підписки Google AI Pro", — зазначила 8 жовтня пресслужба Міносвіти.

Що дає підписка AI Pro

Українським студентам доступні:

Gemini 2.5 Pro без обмежень, який може допомогти з домашніми завданнями, есе та складними питаннями;

інструмент для глибокого аналізу інформації Deep Research, здатний самостійно опрацювати сотні джерел і підготувати структурований звіт для рефератів або курсових;

персональний асистент для організації знань NotebookLM, який може структурувати конспекти та ідеї;

інструмент для створення 8-секундних відео зі звуком із тексту або фотографії Veo 3, який може бути корисним для презентацій і навчальних проєктів;

ШІ-асистент для програмування Jules, який може стати помічником для студентів ІТ-спеціальностей, зокрема у виправленні помилок у коді та розробленні нових функцій;

2 ТБ хмарного сховища для зберігання всіх навчальних матеріалів, проєктів, фото та документів на Google Диску, у Gmail та Google Фото.

Як активувати підписку

Активація доступу буде можлива до 9 грудня. Для цього потрібно пройти верифікацію та заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Також за підтримки Міносвіти і Міністерства цифрової трансформації 21 жовтня о 17:00 проходитиме безоплатний практичний онлайн-вебінар "Gemini Академія для студентів", організований Google. На ньому студентам пояснять, як максимально ефективно використовувати нові інструменти для навчання, підготовки до іспитів та професійного розвитку.

Щоб взяти участь у вебінарі, потрібно зареєструватись за посиланням.

