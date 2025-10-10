Иностранный производитель FPV-дронов Archer открывает офис в Украине: что это даст ВСУ

Американская компания Neros, производящая FPV-дроны Archer, открывает офис в Киеве и ищет регионального менеджера.

В марте 2025 года Neros получила контракт на поставку Украине 6000 беспилотников Archer, который обещала выполнить за шесть месяцев. Об этом портал Defender Media узнал от платформы BazaIT Defense, отбирающей кандидатов на вакансию.

Archer – это FPV-дрон с 8-дюймовой рамой, который может нести боевую часть весом 2 кг на расстояние более 20 км. Он оснащен мультичастотной системой управления и широкополосным видеоканалом для защиты от подавления средствами РЭБ.

По информации Forbes, Archer комплектуется двумя видами аккумуляторами в зависимости от задачи. Дрон может летать днем, ночью и в сложных погодных условиях.

Контракт не предусматривает поставку полезной нагрузки, поэтому украинским военным приходится изготавливать боеприпасы самостоятельно. Однако Neros работает над созданием специальной боеголовки совместно со своим партнером Kraken Kinetics.

"Мы увидели, что система в целом гораздо эффективнее, когда дрон и боеголовка разработаны вместе, поэтому мы уделяем этому проекту первостепенное внимание", — прокомментировал директор Neros Сорен Монро-Андерсон.

В марте 2025 года Neros привлекла инвестиции в размере $35 млн во время Series А. Раунд возглавили Vy Capital US, также в нем приняли участие Sequoia Capital, Interlagos, D3 и другие инвесторы.

В начале 2025 года польская компания WB Group развернула в Украине производство разведывательных дронов FlyEye. Защитники пользуются ими с 2015 года. Завод на территории страны позволяет быстрее поставлять БПЛА и запасные части к ним, а также ремонтировать и обслуживать их.

Писали также, что украинские БПЛА на оптоволокне начали взлетать с морских дронов. Благодаря этому Силы обороны могут точнее атаковать цели в прибрежных городах РФ.