Іноземний виробник FPV-дронів Archer відкриває офіс в Україні: що це дасть ЗСУ

Американська компанія Neros, що виробляє FPV-дрони Archer, відкриває офіс у Києві та шукає регіонального менеджера.

Related video

У березні 2025 року Neros отримала контракт на постачання Україні 6000 безпілотників Archer, який обіцяла виконати за шість місяців. Про це портал Defender Media дізнався від платформи BazaIT Defense, яка відбирає кандидатів на вакансію.

Archer — це FPV-дрон з 8-дюймовою рамою, який може нести бойову частину вагою 2 кг на відстань понад 20 км. Він оснащений мультичастотною системою управління і широкосмуговим відеоканалом для захисту від придушення засобами РЕБ.

За інформацією Forbes, Archer комплектується двома видами акумуляторів залежно від завдання. Дрон може літати вдень, вночі і в складних погодних умовах.

Контракт не передбачає постачання корисного навантаження, тому українським військовим доводиться виготовляти боєприпаси самостійно. Однак Neros працює над створенням спеціальної боєголовки спільно зі своїм партнером Kraken Kinetics.

"Ми побачили, що система загалом набагато ефективніша, коли дрон і боєголовка розроблені разом, тому ми приділяємо цьому проєкту першорядну увагу", — прокоментував директор Neros Сорен Монро-Андерсон.

У березні 2025 року Neros залучила інвестиції в розмірі $35 млн під час Series А. Раунд очолили Vy Capital US, також у ньому взяли участь Sequoia Capital, Interlagos, D3 та інші інвестори.

На початку 2025 року польська компанія WB Group розгорнула в Україні виробництво розвідувальних дронів FlyEye. Захисники користуються ними з 2015 року. Завод на території країни дає змогу швидше постачати БПЛА та запасні частини до них, а також ремонтувати й обслуговувати їх.

Писали також, що українські БПЛА на оптоволокні почали злітати з морських дронів. Завдяки цьому Сили оборони можуть точніше атакувати цілі в прибережних містах РФ.