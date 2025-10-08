В Южной Корее возник скандал из-за массовой поломки батарей Tesla: власти принимают меры

Многие автомобили Tesla в Южной Корее, прослужившие около трех лет, не могут заряжаться из-за дефектов аккумулятора.

Корейские владельцы Tesla обвиняют компанию Илона Маска в безответственном подходе компании к решению проблемы. Об этом сообщает портал Azernews со ссылкой на корейские СМИ.

Жители Кореи в интернет-сообществах массово жалуются на проблему, требуя отзыва или бесплатной замены аккумуляторов. Недовольные люди подали в Национальную ассамблею петицию, которая собрала уже более 14 000 подписей и вынудила правительство вмешаться.

На фоне скандала министерство транспорта и охраны окружающей среды Южной Кореи рассматривает возможность полной отмены субсидий для Tesla из-за частых дефектов аккумуляторов, которые не позволяют электромобилям заряжаться. Один из сотрудников ведомства подчеркнул, что ситуация сильно вредит потребителям, и решение правительства будет зависеть от реакции компании.

"Мы запросили у Tesla Korea подробные объяснения, но пока не получили никакого вразумительного ответа", — сообщил он.

Tesla занимает лидирующую позицию на рынке электромобилей в Южной Корее. Она продала 29 750 автомобилей за 2024 год, став третьим по величине импортируемым автомобильным брендом после BMW и Mercedes-Benz.

Примечательно, что Model Y стала самым продаваемым электромобилем в Корее в первой половине этого года: было продано 15 432 экземпляра, что превышает такие популярные отечественные модели, как Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5.

