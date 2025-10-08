У Південній Кореї виник скандал через масову поломку батарей Tesla: влада вживає заходів

Багато автомобілів Tesla в Південній Кореї, які прослужили близько трьох років, не можуть заряджатися через дефекти акумулятора.

Корейські власники Tesla звинувачують компанію Ілона Маска в безвідповідальному підході компанії до вирішення проблеми. Про це повідомляє портал Azernews з посиланням на корейські ЗМІ.

Жителі Кореї в інтернет-спільнотах масово скаржаться на проблему, вимагаючи відкликання або безкоштовної заміни акумуляторів. Незадоволені люди подали в Національну асамблею петицію, яка зібрала вже понад 14 000 підписів і змусила уряд втрутитися.

На тлі скандалу міністерство транспорту та охорони навколишнього середовища Південної Кореї розглядає можливість повного скасування субсидій для Tesla через часті дефекти акумуляторів, які не дають змоги електромобілям заряджатися. Один зі співробітників відомства наголосив, що ситуація сильно шкодить споживачам, і рішення уряду залежатиме від реакції компанії.

"Ми запросили у Tesla Korea докладні пояснення, але поки не отримали жодної зрозумілої відповіді", — повідомив він.

Tesla займає лідируючу позицію на ринку електромобілів у Південній Кореї. Вона продала 29 750 автомобілів за 2024 рік, ставши третім за величиною імпортованим автомобільним брендом після BMW і Mercedes-Benz.

Примітно, що Model Y стала найбільш продаваним електромобілем у Кореї в першій половині цього року: було продано 15 432 екземпляри, що перевищує такі популярні вітчизняні моделі, як Kia EV6 і Hyundai Ioniq 5.

