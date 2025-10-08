Британия отказывается от знаменитых дронов Reaper, но им уже нашли замену (фото)

Великобритания переходит от использования БПЛА Reaper на новые беспилотники Protector. На такую замену решились с учетом изменившейся ситуации с безопасностью в Европе, потому что новые дроны к ней более приспособлены.

Великобритания в последний раз подняла в воздух легендарные MQ-9A Reaper, сообщает stripes.com. Это ознаменовало окончание целой эпохи контртеррористических операций на Ближнем Востоке. Для этих целей в свое время и был разработан Reaper, но его применение ограничивалось зарубежными зонами боевых действий. Для полетов в большинстве европейских стран этот дрон сертифицирован не был.

В условиях, когда все зависит от быстрой координации действий союзников, на первый план выходят американские MQ-9B Protector, которые могут летать в европейском небе без специальных разрешений.

Беспилотник MQ-9B Protector Фото: Royal Air Force

Как уточнили в британских ВВС, Соединенное Королевство инвестирует в 16 дронов MQ-9B Protector. Им предрекают "блестящее будущее", а на сайте оборонного ведомства сообщается, что Protector будут нести высокоточное оружие британского производства – в частности, ракеты Brimstone 3 и бомбы Paveway IV.

По данным производителя беспилотников Protector, – калифорнийской компании General Atomics Aeronautical Systems, – MQ-9B имеет максимальную грузоподъемность 4800 фунтов (около двух тонн) и может находиться в полете более 40 часов.

Ранее Фокус сообщал, что ВВС Британии получили БПЛА с дальностью более 9000 км. В июне 2025 года беспилотник Protector RG Mk1 официально поступил на вооружение Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Также стало известно, что в Украине тестируют наземный беспилотник Protector UGV. Этот роботизированный комплекс способен выполнять широкий спектр задач благодаря модульной конструкции.