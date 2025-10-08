Британія відмовляється від знаменитих дронів Reaper, але їм уже знайшли заміну (фото)

Велика Британія переходить від використання БПЛА Reaper на нові безпілотники Protector. На таку заміну зважилися з огляду на зміну ситуації з безпекою в Європі, тому що нові дрони до неї більш пристосовані.

Велика Британія востаннє підняла в повітря легендарні MQ-9A Reaper, повідомляє stripes.com. Це ознаменувало закінчення цілої епохи контртерористичних операцій на Близькому Сході. Для цих цілей свого часу і був розроблений Reaper, але його застосування обмежувалося закордонними зонами бойових дій. Для польотів у більшості європейських країн цей дрон сертифікований не був.

В умовах, коли все залежить від швидкої координації дій союзників, на перший план виходять американські MQ-9B Protector, які можуть літати в європейському небі без спеціальних дозволів.

Безпілотник MQ-9B Protector Фото: Royal Air Force

Як уточнили в британських ВПС, Сполучене Королівство інвестує в 16 дронів MQ-9B Protector. Їм пророкують "блискуче майбутнє", а на сайті оборонного відомства повідомляють, що Protector нестимуть високоточну зброю британського виробництва — зокрема, ракети Brimstone 3 і бомби Paveway IV.

За даними виробника безпілотників Protector, — каліфорнійської компанії General Atomics Aeronautical Systems, — MQ-9B має максимальну вантажопідйомність 4800 фунтів (близько двох тонн) і може перебувати в польоті понад 40 годин.

Також стало відомо, що в Україні тестують наземний безпілотник Protector UGV. Цей роботизований комплекс здатний виконувати широкий спектр завдань завдяки модульній конструкції.