Украинцы не смогут оформить отсрочку и обновить документы в "Резерв+": что известно

Министерство обороны Украины сообщило, что 9 октября, с 00:00 до 06:00, в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы. В этот период пользователи приложения "Резерв+" не смогут получать услуги или обновлять электронные документы.

Как отметили в ведомстве, ограничения являются временными и связаны с необходимостью технического обслуживания государственного реестра. После завершения работ все сервисы будут работать в обычном режиме.

Минобороны посоветовало пользователям заранее подготовиться к возможным временным неудобствам. В частности, чтобы иметь постоянный доступ к электронному военно-учетному документу, следует заранее загрузить его в формате PDF. Для этого необходимо на главном экране приложения нажать три точки и выбрать опцию "Загрузить PDF".

Загрузка военного учетного документа Фото: Скриншот

В Министерстве отметили, что технические работы завершатся в 06:00, после чего функционал реестра "Оберіг" и приложения "Резерв+" будет полностью восстановлен.

Напомним, приложение "Резерв+" обеспечивает взаимодействие граждан с системой воинского учета, позволяя обновлять персональные данные, просматривать статус учета и получать электронные документы. Ранее Минобороны сообщало об обновлениях сервиса, направленных на улучшение безопасности данных и стабильность работы системы.

