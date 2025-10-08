Українці не зможуть оформити відстрочку та оновити документи у "Резерв+": що відомо

Міністерство оборони України повідомило, що 9 жовтня, з 00:00 до 06:00, у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи. У цей період користувачі застосунку "Резерв+" не зможуть отримувати послуги чи оновлювати електронні документи.

Як зазначили у відомстві, обмеження є тимчасовими та пов’язані з необхідністю технічного обслуговування державного реєстру. Після завершення робіт усі сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Міноборони порадило користувачам заздалегідь підготуватися до можливих тимчасових незручностей. Зокрема, щоб мати постійний доступ до електронного військово-облікового документа, слід завчасно завантажити його у форматі PDF. Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути три крапки та обрати опцію "Завантажити PDF".

Завантаження військового облікового документу Фото: Скриншот

У Міністерстві наголосили, що технічні роботи завершаться о 06:00, після чого функціонал реєстру "Оберіг" та застосунку "Резерв+" буде повністю відновлено.

Нагадаємо, застосунок "Резерв+" забезпечує взаємодію громадян із системою військового обліку, дозволяючи оновлювати персональні дані, переглядати статус обліку та отримувати електронні документи. Раніше Міноборони повідомляло про оновлення сервісу, спрямовані на покращення безпеки даних і стабільність роботи системи.

