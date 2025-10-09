WhatsApp защитит ваш телефон: мессенджер получит важное обновление безопасности

Мессенджер WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит резервировать имя пользователя. Таким образом вы будете в большей безопасности – ведь связаться с вами сможет только тот, кто знает ваш никнейм (а это подразумевает проверенного человека).

С момента запуска WhatsApp использовал ваш номер телефона в качестве основного персонального идентификатора, напоминает techadvisor.com. Но теперь все меняется – в бета-версии WhatsApp для Android 2.25.28.12 эксперты обнаружили свидетельства разработки новой функции, которая даст возможность зарезервировать имя пользователя. Между прочим, такое резервирование пригодится еще и для того, чтобы избежать ситуации, когда определенная группа пользователей просто "расхватает" все популярные имена.

Логика использования имени пользователя вместо номера телефона представляется очевидной – ведь это убережет от раскрытия вашего имени незнакомым людям. Это также поспособствует усилению безопасности: незнакомец не сможет писать вам напрямую, если не знает вашего ника в сети. А если вы еще и создадите ключ, то это будет дополнительная зашита, – собеседнику надо будет знать не только имя пользователя, но и этот ключ, и только тогда получится с вами связаться.

Новая функция WhatsApp уже доступна в бета-версии, так что скоро она может заработать и у обычных пользователей. Издание отмечает, что WhatsApp пришел к этой идее позже других мессенджеров: такая функция уже была и в Signal, и даже в Telegram.

