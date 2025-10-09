WhatsApp захистить ваш телефон: месенджер отримає важливе оновлення безпеки

Месенджер WhatsApp працює над новою функцією, яка дасть змогу резервувати ім'я користувача. Таким чином ви будете в більшій безпеці — адже зв'язатися з вами зможе тільки той, хто знає ваш нікнейм (а це передбачає перевірену людину).

Related video

З моменту запуску WhatsApp використовував ваш номер телефону як основний персональний ідентифікатор, нагадує techadvisor.com. Але тепер усе змінюється — у бета-версії WhatsApp для Android 2.25.28.12 експерти виявили свідчення розробки нової функції, що дасть змогу зарезервувати ім'я користувача. Між іншим, таке резервування стане в пригоді ще й для того, щоб уникнути ситуації, коли певна група користувачів просто "розхапає" всі популярні імена.

Логіка використання імені користувача замість номера телефону видається очевидною — адже це вбереже від розкриття вашого імені незнайомим людям. Це також посприяє посиленню безпеки: незнайомець не зможе писати вам напряму, якщо не знає вашого ніка в мережі. А якщо ви ще й створите ключ, то це буде додатковий захист, — співрозмовнику треба буде знати не тільки ім'я користувача, а й цей ключ, і тільки тоді вийде з вами зв'язатися.

Нова функція WhatsApp вже доступна в бета-версії, тож скоро вона може запрацювати і у звичайних користувачів. Видання зазначає, що WhatsApp прийшов до цієї ідеї пізніше за інші месенджери: така функція вже була і в Signal, і навіть у Telegram.

Раніше стало відомо, як захиститися від шахраїв у додатку WhatsApp. Тоді йшлося про можливе шахрайство в групових чатах.

Також Фокус повідомляв, як захиститися від стеження в месенджерах за допомогою секретного коду. Суть методу досить проста: у кожного чату з наскрізним шифруванням є унікальний код безпеки, і він має бути однаковим у вас і у вашого співрозмовника (так це працює, зокрема, і в WhatApp).