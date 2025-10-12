Обгонит iPhone Air и Galaxy S25 Edge: что известно про новый мощный "бюджетник" от Motorola

Главная проблема современных смартфонов – это то, как сделать корпус тонким, но при этом уместить в него мощную батарею. Разные бренды придумывали свои решения, но, похоже, Motorola изобрела лучшее из них.

Новый бюджетный Edge 70 может использовать новый тип аккумулятора, обеспечивающий значительно большую мощность, пишет tomsguide.com. Издание ссылается на саму компанию Motorola, которая обещает новому гаджету батарею емкостью 4800 мА/ч, чтобы он работал до 50 часов без подзарядки.

И это действительно впечатляет даже по сравнению с флагманскими моделями от Samsung и Apple. Там ради тонкого дизайна пришлось идти на компромиссы с аккумулятором. Например, Galaxy S25 Edge толщиной 5,8 мм получил батарею емкостью лишь 3900 мА/ч. А у самого тонкого в истории Apple iPhone Air дела еще хуже: хотя и удалось добиться впечатляющей толщины 5,6 мм, но аккумулятор рассчитан только на 3149 мА/ч.

Что касается Motorola, то она, видимо, решила собрать весь опыт предшественников и использовать его. Она вроде бы последовала примеру Apple и перенесла большую часть внутреннего оборудования в верхнюю и нижнюю части телефона. Однако реальный прогресс заключается в использовании кремний-углеродного аккумулятора.

Такой аккумулятор обеспечивает более высокую плотность энергии по сравнению с литий-ионными аккумуляторами, используемыми в устройствах Apple и Samsung. Технология позволяет получить более тонкий аккумулятор с гораздо большей емкостью, и он не займет много места. Правда, тут тоже есть свои нюансы: например, уже высказывались опасения по поводу разбухания кремний-углеродных аккумуляторов из-за особенностей взаимодействия компонентов новой технологии. К тому же, литий-ионные аккумуляторы проще в производстве и доставке, так что Apple и Samsung, возможно, поэтому и не спешат от них отказываться.

Еще новый Motorola Edge 70 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 68 Вт. Это значительно быстрее, чем проводная зарядка Galaxy S25 Edge мощностью 25 Вт и iPhone Air, который находится примерно на том же уровне. Также есть информация, что телефон будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения и углом обзора 120 градусов.

