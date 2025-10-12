Обжене iPhone Air і Galaxy S25 Edge: що відомо про новий потужний "бюджетник" від Motorola

Головна проблема сучасних смартфонів — це те, як зробити корпус тонким, але при цьому вмістити в нього потужну батарею. Різні бренди придумували свої рішення, але, схоже, Motorola винайшла найкраще з них.

Новий бюджетний Edge 70 може використовувати новий тип акумулятора, що забезпечує значно більшу потужність, пише tomsguide.com. Видання посилається на саму компанію Motorola, яка обіцяє новому гаджету батарею ємністю 4800 мА/год, щоб він працював до 50 годин без підзарядки.

І це справді вражає навіть порівняно з флагманськими моделями від Samsung та Apple. Там заради тонкого дизайну довелося йти на компроміси з акумулятором. Наприклад, Galaxy S25 Edge товщиною 5,8 мм отримав батарею ємністю лише 3900 мА/год. А в найтоншого в історії Apple iPhone Air справи ще гірші: хоча і вдалося домогтися вражаючої товщини 5,6 мм, але акумулятор розрахований тільки на 3149 мА/год.

Що стосується Motorola, то вона, мабуть, вирішила зібрати весь досвід попередників і використовувати його. Вона начебто пішла за прикладом Apple і перенесла більшу частину внутрішнього обладнання у верхню і нижню частини телефону. Однак реальний прогрес полягає у використанні кремній-вуглецевого акумулятора.

Такий акумулятор забезпечує вищу щільність енергії порівняно з літій-іонними акумуляторами, використовуваними в пристроях Apple і Samsung. Технологія дає змогу отримати більш тонкий акумулятор з набагато більшою ємністю, і він не займе багато місця. Щоправда, тут теж є свої нюанси: наприклад, вже висловлювалися побоювання з приводу розбухання кремній-вуглецевих акумуляторів через особливості взаємодії компонентів нової технології. До того ж, літій-іонні акумулятори простіші у виробництві та доставці, тож Apple і Samsung, можливо, тому і не поспішають від них відмовлятися.

Ще новий Motorola Edge 70 підтримуватиме швидку зарядку потужністю 68 Вт. Це значно швидше, ніж дротова зарядка Galaxy S25 Edge потужністю 25 Вт та iPhone Air, що перебуває приблизно на тому ж рівні. Також є інформація, що телефон буде оснащений 50-мегапіксельною основною камерою з оптичною стабілізацією зображення і кутом огляду 120 градусів.

Раніше стало відомо, що в мережу витекли зображення нового бюджетного смартфона Motorola. Експерти відзначали, що у виборі кольорів для нової моделі компанія, мабуть, знову співпрацює з Pantone.