Дуже тонкий і красивий: у мережу витекли зображення нового бюджетного смартфона Motorola (фото)

Близько тижня тому всі заговорили про новий смартфон Motorola Edge 70 після того, як у мережі з'явилися перші рендерні зображення. Тепер інтерес тільки посилився — стало відомо, в яких кольорах вийде нова модель.

Related video

Motorola, схоже, знову співпрацює з Pantone у виборі кольорів для Motorola Edge 70, зазначає phonearena.com. На рендерах, опублікованих YTECHB, смартфон представлений у кольорах Gadget Gray і Lily Pad. Але це ще не все — мабуть, будуть й інші кольори (зокрема, бронзово-зелений).

Motorola Edge 70 у кольорі Gadget Gray Фото: ytechb.com

Обидві версії на нових рендерах демонструють колірні акценти на кільці камери і кнопках Moto AI. Також знімки показують, що Motorola, можливо, відмовиться від закруглених країв і вигнутих дисплеїв Edge 60. Замість цього нові телефони отримають більш плоску рамку і плоский дисплей з отвором під фронтальну камеру. Звертає на себе увагу і фірмовий напис на верхній панелі, який вказує на те, що смартфон буде оснащений динаміками Dolby Atmos.

Motorola Edge 70 у кольорі Lily Pad Фото: ytechb.com

Ще один важливий момент — вдосконалена камера. Надширококутна камера, ймовірно, буде оснащена 50-мегапіксельним сенсором з кутом огляду 120°, оптичною стабілізацією зображення і розміром пікселя 2,0 мкм.

Motorola вже випустила Android 16 навіть для деяких старих пристроїв, тому логічно, що оновлена ОС з'явиться і на нових телефонах.

Що стосується дати випуску Edge 70, то експерти припускають, що він може вийти навіть раніше весни 2026 року. Хоча зазвичай Motorola випускає нові пристрої серії Edge якраз навесні, але цього разу чекати так довго не доведеться.

Раніше стало відомо, які смартфони можна купити замість Samsung Galaxy Z Flip 7. У списку фаворитів називалася і модель Motorola Razr (2025).

Також смартфон Motorola Razr потрапляв до рейтингу найдостойніших Android-телефонів. Тоді йшлося про модель Razr Plus 2024, і серед її переваг називалися зручні функції, великий дисплей і яскраві кольори.