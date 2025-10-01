Очень тонкий и красивый: в сеть утекли изображения нового бюджетного смартфона Motorola (фото)

Около недели назад все заговорили о новом смартфоне Motorola Edge 70 после того, как в сети появились первые рендерные изображения. Теперь интерес только усилился – стало известно, в каких цветах выйдет новая модель.

Motorola, похоже, снова сотрудничает с Pantone в выборе цветов для Motorola Edge 70, отмечает phonearena.com. На рендерах, опубликованных YTECHB, смартфон представлен в цветах Gadget Gray и Lily Pad. Но это еще не все – видимо, будут и другие цвета (в частности, бронзово-зеленый).

Motorola Edge 70 в цвете Gadget Gray Фото: ytechb.com

Обе версии на новых рендерах демонстрируют цветовые акценты на кольце камеры и кнопках Moto AI. Также снимки показывают, что Motorola, возможно, откажется от закругленных краев и изогнутых дисплеев Edge 60. Вместо этого новые телефоны получат более плоскую рамку и плоский дисплей с отверстием под фронтальную камеру. Обращает на себя внимание и фирменная надпись на верхней панели, указывающая на то, что смартфон будет оснащен динамиками Dolby Atmos.

Motorola Edge 70 в цвете Lily Pad Фото: ytechb.com

Еще один важный момент – усовершенствованная камера. Сверхширокоугольная камера, вероятно, будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором с углом обзора 120°, оптической стабилизацией изображения и размером пикселя 2,0 мкм.

Motorola уже выпустила Android 16 даже для некоторых старых устройств, поэтому логично, что обновленная ОС появится и на новых телефонах.

Что касается даты выпуска Edge 70, то эксперты предполагают, что он может выйти даже раньше весны 2026 года. Хотя обычно Motorola выпускает новые устройства серии Edge как раз весной, но в этот раз ждать так долго не придется.

