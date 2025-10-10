Телефоны смогут работать от освещения: ученые нашли альтернативу электричеству

Международная исследовательская группа, работающая в лаборатории Альберта Ферта во Франции, впервые обнаружила, как генерировать электронный газ, содержащийся в светодиодных экранах, путем освещения материала, состоящего из слоев оксидов.

Газы, которые естественным образом образуются в некоторых полупроводниковых материалах под действием света, могут использоваться для работы различных устройств, включая мобильные телефоны. Это явление находится на грани оптики и электроники, пишет Tech Xplore.

Как объясняют в издании, электронные компоненты, которыми можно управлять светом, а не электричеством, имеют преимущество в том, что они гораздо быстрее, энергоэффективнее и проще в эксплуатации.

Например, использование транзисторов, управляемых светом, может устранить до трети электрических контактов на чипе, экономя около миллиарда электрических контактов только на компьютерном процессоре.

Прорыв в этом направлении стал возможным благодаря сочетанию передовых экспериментов с теоретическими расчетами. Ученые тщательно откалибровали расположение атомов на границе раздела между двумя оксидными слоями, исследовали поведение атомов, а также описали движение их электронов под воздействием световых раздражителей.

Среди возможных применений технологии — электроника, спинтронка, квартовые вычисления и сферы, сочетающие фотонику и электронику, такие как разработка сверхчувствительных оптических детекторов. В последнем случае свет эффективно действует как усилитель. При том же электрическом напряжении вырабатываемый ток до 100 000 раз сильнее, чем в темноте.

Напомним, группа ученых из Института науки Токио нашли способ эффективнее превращать тепло в электричество с помощью квантовых технологий.

