Телефони зможуть працювати від освітлення: вчені знайшли альтернативу електриці

Міжнародна дослідницька група, що працює у лабораторії Альберта Ферта у Франції, вперше виявила, як генерувати електронний газ, що міститься у світлодіодних екранах, шляхом освітлення матеріалу, що складається з шарів оксидів.

Гази, які природним чином утворюються в деяких напівпровідникових матеріалах під дією світла, можуть використовуватись для роботи різних пристроїв, включаючи мобільні телефони. Це явище знаходиться на межі оптики та електроніки, пише Tech Xplore.

Як пояснюють у виданні, електронні компоненти, якими можна керувати світлом, а не електрикою, мають перевагу в тому, що вони набагато швидші, енергоефективніші та простіші в експлуатації.

Наприклад, використання транзисторів, керованих світлом, може усунути до третини електричних контактів на чіпі, заощаджуючи близько мільярда електричних контактів лише на комп'ютерному процесорі.

Прорив у цьому напрямку став можливим завдяки поєднанню передових експериментів з теоретичними розрахунками. Вчені ретельно відкалібрували розташування атомів на межі розділу між двома оксидними шарами, дослідили поведінку атомів, а також описали рух їхніх електронів під впливом світлових подразників.

Серед можливих застосувань технології — електроніка, спінтронка, квартові обчислення та сфери, що поєднують фотоніку та електроніку, такі як розробка надчутливих оптичних детекторів. В останньому випадку світло ефективно діє як підсилювач. За тієї ж електричної напруги струм, що виробляється, до 100 000 разів сильніший, ніж у темряві.

Нагадаємо, група вчених з Інституту науки Токіо знайшли спосіб ефективніше перетворювати тепло на електрику за допомогою квантових технологій.

Фокус також повідомляв, що дослідники розробили новий матеріал для пристроїв, що перетворюють навколишній механічний рух у електроенергію.