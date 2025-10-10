Пластикові пляшки незабаром зможуть заряджати ваші пристрої: що придумали вчені

Дослідники розробили нові методи переробки поліетилентерефталату (ПЕТ) з використаних пластикових пляшок на компоненти для суперконденсаторів — пристроїв, які швидко накопичують та вивільняють енергію.

Новий повністю пластиковий суперконденсатор з ПЕТ перевершив аналогічний пристрій, що використовує традиційний сепаратор зі скловолокна. Про це пише Interesting Engineering.

Провідний автор дослідження Юнь Хан Ху зазначив, що суперконденсатори, отримані з ПЕТ, мають великий потенціал для застосування в транспортних системах, електроніці та споживчих пристроях, а також у промислових та спеціалізованих секторах. Крім того, ця технологія може розв’язати серйозну екологічну проблему.

"ПЕТ використовується для виробництва понад 500 мільярдів одноразових пляшок для напоїв щороку, що генерує значну кількість пластикових відходів", — наголосив Юнь Хан Ху.

Суперконденсатор з пляшок: що зробили дослідники

Новий підхід включає два етапи. Спочатку для електродів вчені подрібнили пляшки на зерна розміром з кускус, додали гідроксид кальцію та нагріли суміш майже до 700 градусів Цельсія у вакуумі. Цей процес перетворив пластик на пористий вуглецевий порошок, який потім поєднали з сажею та полімерним сполучним матеріалом для формування тонких шарів електродів. Для сепаратора невеликі шматочки ПЕТ розміром з поштові марки були сплющені та перфоровані гарячими голками, що оптимізувало протікання струму через рідкий електроліт.

Щоб зібрати пристрій, вчені занурили два пористі вуглецеві електроди в електроліт гідроксиду калію та розділили їх перфорованою ПЕТ-плівкою. Отриманий суперконденсатор на основі ПЕТ зберіг 79% своєї ємності порівняно з 78% у пристрою, що використовує традиційний сепаратор зі скловолокна. Цей пристрій також дешевший у виробництві і повністю придатний для переробки.

"Завдяки подальшій оптимізації, суперконденсатори, отримані з ПЕТ, цілком реально перейти від лабораторних прототипів до готових до ринку пристроїв протягом наступних п’яти-десяти років, особливо враховуючи зростання попиту на стійкі, придатні для переробки технології зберігання енергії", — вважає Юнь Хан Ху.

