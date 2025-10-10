В Украине создали свои компьютеры для "умных" боевых дронов: на что они способны (фото)

Украинское предприятие DronemateAI разработало одноплатные (Single Board) компьютеры, которые можно использовать для оснащения FPV-дронов, наземных беспилотников, роботизированных турелей и другой боевой техники.

Они обеспечат работу машинного зрения и других автономных систем. Компьютер похож на известный Raspberry Pi, но значительно мощнее. Об этом соосновательница стартапа Екатерина Ковтун рассказала представителю издания Dev.ua на выставке IT Arena 2025.

По ее словам, компьютер служит мозгом для автономных систем, таких как дроны и турели, помогая выполнять вычисления. Команда стартапа протестировала продукт с украинскими производителями дронов, в частности Odd Systems и Skyfall, и технологию уж применяют в боевых условиях.

Одноплатный компьютер Фото: DronemateAI

Важной особенностью продукта представитель DronemateAI указала наличие Trusted Platform Model — это такая система программной защиты от клонирования, которая не позволит врагу взломать систему и украсть ценную информацию, если дрон собьют во время выполнения миссии. Разработчики уже создали новую версию компьютера, которая стала еще мощнее.

На своем официальном сайте DronemateAI уверяет, что компьютеры обеспечивают скорость работы систем искусственного интеллекта на уровне 6.0 TOPS, а также обработку видео с разрешением 8К. Они поддерживают интерфейсы MIPI CSI, UART, I2C, SPI, USB 3.1, PCIe. Платы могут работать при экстремальных температурах от -40 до +85°C, а также легкие в установке. Минимальное потребление энергии составляет 4В-5А.

