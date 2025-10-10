В Україні створили свої комп'ютери для "розумних" бойових дронів: на що вони здатні (фото)

Українське підприємство DronemateAI розробило одноплатні (Single Board) комп'ютери, які можна використовувати для оснащення FPV-дронів, наземних безпілотників, роботизованих турелей та іншої бойової техніки.

Вони забезпечать роботу машинного зору та інших автономних систем. Комп'ютер схожий на відомий Raspberry Pi, але значно потужніший. Про це співзасновниця стартапу Катерина Ковтун розповіла представнику видання Dev.ua на виставці IT Arena 2025.

За її словами, комп'ютер слугує мозком для автономних систем, як-от дрони та турелі, допомагаючи виконувати обчислення. Команда стартапу протестувала продукт з українськими виробниками дронів, зокрема Odd Systems і Skyfall, і технологію вже застосовують у бойових умовах.

Одноплатний комп'ютер Фото: DronemateAI

Важливою особливістю продукту представниця DronemateAI вказала наявність Trusted Platform Model — це така система програмного захисту від клонування, що не дасть змоги ворогові зламати систему та вкрасти цінну інформацію, якщо дрон зіб'ють під час виконання місії. Розробники вже створили нову версію комп'ютера, яка стала ще потужнішою.

На своєму офіційному сайті DronemateAI запевняє, що комп'ютери забезпечують швидкість роботи систем штучного інтелекту на рівні 6.0 TOPS, а також обробку відео з роздільною здатністю 8К. Вони підтримують інтерфейси MIPI CSI, UART, I2C, SPI, USB 3.1, PCIe. Плати можуть працювати за екстремальних температур від -40 до +85°C, а також легкі в установці. Мінімальне споживання енергії становить 4В-5А.

