"Показывает 0 долларов": пользователи популярного криптокошелька паникуют из-за сбоя в приложении

Пользователи криптокошелька Trust Wallet по всему миру жалуются на нулевой баланс на их счетах, который им высвечивает программа.

Ошибка связана с проблемой синхронизации, что приводит к неправильному отображению баланса, пишет The Morning News.

"Эта проблема, разумеется, вызвала беспокойство среди пользователей, но важно отметить, что проблема связана с временным сбоем в отображении в приложении, а не с фактической потерей средств", — говорится в материале.

Пользователей уверяют, что их активы остаются в безопасности, поскольку Trust Wallet — это кошелек с самостоятельным хранением, что означает, что пользователи сохраняют свои приватные ключи и имеют полный контроль над своими криптоактивами. Сам кошелек не хранит средства, а только предоставляет доступ к тому, что находится в блокчейне.

"Поэтому, даже если приложение показывает 0 долларов, монеты все равно существуют в блокчейне и будут полностью доступны после решения проблемы с отображением", — говорится в материале.

Сбой в криптокошельке Trust Wallet Фото: скриншот

Журналисты подчеркнули, что команда Trust Wallet знает об этой проблеме и активно работает над ее решением.

В то же время пользователей предостерегают, что сейчас очень важно быть осторожными и защищать свои приватные ключи.

"Никто из Trust Wallet или любой другой службы поддержки никогда не будет запрашивать вашу фразу восстановления, фразу-насемена или приватные ключи. Мошенники часто пользуются такими ситуациями, делая вид, что предлагают помощь, а затем крадут средства пользователей, когда получают доступ к их кошелькам. Если кто-то утверждает, что может решить проблему с вашим кошельком, запрашивая ваши ключи или личную информацию, не делитесь с ними ничем. Ваши приватные ключи — это единственный способ получить доступ к вашим активам, и их сохранение гарантирует безопасность ваших криптовалют", — отметили авторы материала.

