"Показує 0 доларів": користувачі популярного криптогаманця панікують через збій у додатку

Користувачі криптогаманця Trust Wallet по всьому світу скаржаться на нульовий баланс на їх рахунках, який їм висвічує програма.

Related video

Помилка пов'язана з проблемою синхронізації, що призводить до неправильного відображення балансу, пише The Morning News.

"Ця проблема, зрозуміло, викликала занепокоєння серед користувачів, але важливо зазначити, що проблема пов'язана з тимчасовим збоєм у відображенні в додатку, а не з фактичною втратою коштів", — йдеться у матеріалі.

Користувачів запевняють, що їхні активи залишаються в безпеці, оскільки Trust Wallet — це гаманець із самостійним зберіганням, що означає, що користувачі зберігають свої приватні ключі та мають повний контроль над своїми криптоактивами. Сам гаманець не зберігає кошти, а лише надає доступ до того, що знаходиться в блокчейні.

"Тому, навіть якщо додаток показує 0 доларів, монети все одно існують у блокчейні і будуть повністю доступні після розв'язання проблеми з відображенням", — говориться у матеріалі.

Збій у криптогаманці Trust Wallet Фото: скриншот

Журналісти підкреслили, що команда Trust Wallet знає про цю проблему і активно працює над її вирішенням.

Водночас користувачів застерігають, що зараз дуже важливо бути обережними і захищати свої приватні ключі.

"Ніхто з Trust Wallet або будь-якої іншої служби підтримки ніколи не запитуватиме вашу фразу відновлення, фразу-насіння або приватні ключі. Шахраї часто користуються такими ситуаціями, вдаючи, що пропонують допомогу, а потім крадуть кошти користувачів, коли отримують доступ до їхніх гаманців. Якщо хтось стверджує, що може розв'язувати проблему з вашим гаманцем, запитуючи ваші ключі або особисту інформацію, не діліться з ними нічим. Ваші приватні ключі — це єдиний спосіб отримати доступ до ваших активів, і їх збереження гарантує безпеку ваших криптовалют", — наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, заява Трампа про запровадження 100% мит для Китаю обвалила криптовалютний ринок.

Фокус також писав про те, що Україна увійшла в топ країн з використання криптовалют.