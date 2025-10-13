Шляпа с солнечными панелями EcoFlow оказалась бесполезна: не может зарядить даже телефон

Компания EcoFlow предлагает шляпу Power Hat со встроенными солнечными панелями за 129 долларов, которая на практике оказалась почти бесполезной.

Журналист Ричард Багули купил и опробовал необычную электростанцию на себе. Он поделился неутешительными результатами тестирования в обзоре для издания CNET.

Недостатки EcoFlow Power Hat

EcoFlow Power Hat состоит из восьми солнечных панелей, подключенных к двум USB-портам (один USB-A и один USB-C). Система заключена в небольшой корпус с маленьким светодиодом, спрятанный под задним ободом шляпы.

"Хотя она неплохо защищал мою лысину, он не смог толком зарядить мой телефон. К тому же, это просто чертовски уродливая шляпа", — прокомментировал Ричард Багули.

Количество энергии зависит от размера панели и количества падающего на нее света. Это, в свою очередь, зависит от того, как панель расположена относительно солнца.

Панели на Power Hat расположены на полях по кругу, поэтому большая часть их поверхности получает мало или совсем не получает прямого света, если только солнце не находится прямо над головой. На практике она вырабатывает мощность всего около 5 Вт в полдень, а когда солнце находится под углом — около 2 Вт.

"EcoFlow заявляет, что может вырабатывать до 12 ватт, но мне так и не удалось достичь даже близкой к этому мощности", — сообщил автор.

Ради эксперимента, журналист оставил свою шляпу на улице и подключил кабель к портативному аккумулятору. После шести часов на солнце панели выработали около 225 мАч энергии, увеличив уровень заряда всего на 9%. Таким образом понадобится около 100 часов, чтобы зарядить смартфон, и то, если последний не используется.

Шляпа Ecoflow Power Hat генерирует мало энергии Фото: cnet.com

Вдобавок, Power Hat нельзя стирать, чтобы электроника не вышла из строя. Панели же необходимо регулярно чистить для эффективной работы.

Характеристики EcoFlow Power Hat

Два размера — Medium-Large (56-58 см) и Large-XL (59-61 см).

Два порта USB-A и USB-C.

Восемь маленьких солнечных панелей.

Защита от солнца и ультрафиолета UPF 50+.

Заявленная эффективность преобразования энергии — 24%;

Максимальная мощность — 12 Вт.

Степень водонепроницаемости и пылезащиты — IP65.

В прошлом году обозреватель техники Джон Веласко протестировал шляпу EcoFlow Power Hat на пляже. Он попытался зарядить солнечной энергией смартфон Samsung Galaxy S24 Plus.

Тем временем, Anker предлагает пляжный зонт со встроенными солнечными панелями. Solix Solar Beach Umbrella оснащен новым поколением перовскитных солнечных элементов общей мощностью до 100 Вт.