Капелюх із сонячними панелями EcoFlow виявився марним: не може зарядити навіть телефон

Компанія EcoFlow пропонує капелюх Power Hat із вбудованими сонячними панелями за 129 доларів, який на практиці виявився майже марним.

Журналіст Річард Багулі купив і випробував незвичайну електростанцію на собі. Він поділився невтішними результатами тестування в огляді для видання CNET.

Недоліки EcoFlow Power Hat

EcoFlow Power Hat складається з восьми сонячних панелей, підключених до двох USB-портів (один USB-A і один USB-C). Система укладена в невеликий корпус з маленьким світлодіодом, захований під заднім ободом капелюха.

"Хоча він непогано захищав мою лисину, він не зміг толком зарядити мій телефон. До того ж, це просто до біса потворний капелюх", — прокоментував Річард Багулі.

Кількість енергії залежить від розміру панелі та кількості падаючого на неї світла. Це, своєю чергою, залежить від того, як панель розташована відносно сонця.

Панелі на Power Hat розташовані на полях по колу, тож більша частина їхньої поверхні отримує мало або зовсім не отримує прямого світла, якщо тільки сонце не перебуває прямо над головою. На практиці вона виробляє потужність лише близько 5 Вт опівдні, а коли сонце знаходиться під кутом — близько 2 Вт.

"EcoFlow заявляє, що може виробляти до 12 ват, але мені так і не вдалося досягти навіть близької до цього потужності", — повідомив автор.

Заради експерименту, журналіст залишив свій капелюх на вулиці і підключив кабель до портативного акумулятора. Після шести годин на сонці панелі виробили близько 225 мАг енергії, збільшивши рівень заряду всього на 9%. Таким чином знадобиться близько 100 годин, щоб зарядити смартфон, і то, якщо останній не використовується.

Капелюх Ecoflow Power Hat генерує мало енергії Фото: cnet.com

До того ж, Power Hat не можна прати, щоб електроніка не вийшла з ладу. Панелі ж необхідно регулярно чистити для ефективної роботи.

Характеристики EcoFlow Power Hat

Два розміри — Medium-Large (56-58 см) і Large-XL (59-61 см).

Два порти USB-A і USB-C.

Вісім маленьких сонячних панелей.

Захист від сонця й ультрафіолету UPF 50+.

Заявлена ефективність перетворення енергії — 24%;

Максимальна потужність — 12 Вт.

Ступінь водонепроникності та пилозахисту — IP65.

Минулого року оглядач техніки Джон Веласко протестував капелюх EcoFlow Power Hat на пляжі. Він спробував зарядити сонячною енергією смартфон Samsung Galaxy S24 Plus.

Тим часом, Anker пропонує пляжну парасольку з вбудованими сонячними панелями. Solix Solar Beach Umbrella оснащена новим поколінням перовскітних сонячних елементів загальною потужністю до 100 Вт.