FPV-дрон впервые ударил по центру Харькова: офицер ВС рассказал, как россиянам это удалось

Утром 13 октября российский FPV-дрон ударил по общежитию учебного заведения в Киевском районе Харькова, преодолев около 30 км от зоны боевых действий. Офицер запаса ВВС Украины Анатолий Храпчинский рассказал, как оккупанты могли совершить такую атаку.

Это первый случай, когда FPV-дрон добрался до центра Харькова, обычно они не летают так далеко. Однако россияне могли использовать БПЛА-носитель, который на себе донес камикадзе и сбросил в 10-20 километрах от цели. Такую версию медиа "Суспільне" озвучил офицер Воздушных сил в резерве и заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

По его оценкам, для удара по Харькову российские войска могли использовать FPV-дрон, оснащенный примерно 2,5 килограммами взрывчатки. Они не способны пронести много полезной нагрузки на большое расстояние.

В качестве дронов-носителей ВС РФ в последние месяцы часто используют дешевые беспилотники самолетного типа под названием "Молния". Раньше они уже атаковали Харьков с противотанковыми минами на борту, а сейчас несут под крыльями два FPV-дрона. Отделяясь от "матки", последние летят поражать цель, управляясь операторами дистанционно.

Обломки российского FPV-дрона, атаковавшего Харьков 13 октября Фото: Прокуратура Харьковской области

По информации Анатолия Храпчинского, россияне используют перед атаками по Харькову разведывательные БПЛА Zala, которые также могут служить ретрансляторами сигналов для FPV-дронов, помогая поддерживать связь на большом расстоянии от станции управления.

Для защиты Харькова от дронов эксперт призвал устанавливать в городе системы радиоэлектронной разведки и борьбы, чтобы фиксировать приближение угрозы и подавлять их. Нужно также увеличивать систему радиолокации, поскольку оккупанты могут применять малозаметные БПЛА. Кроме того, РФ уже применяет новые версии ударных беспилотников "Шахед", которые управляются в режиме реального времени на расстоянии до 150 км.

"Мы понимаем, что враг выбирает тактику террора, враг ищет решение по увеличению "килзоны". Он не смог использовать ствольную артиллерию, он не может использовать минометный огонь, поэтому он ищет решение, которое позволило бы ему и дальше давить на гражданское население", — прокомментировал Анатолий Храпчинский.

Еще 13 октября ВС РФ ударили по Харькову корректируемыми авиационными бомбами. Одна из них попала в медицинское учреждление, а после взрывов в части города пропал свет.

Ранее показывали, как выглядят российские БПЛА "Молния", которые доставляют FPV-дроны в тыл Украины. Вместо боевой части беспилотный самолет получил увеличенные аккумуляторы.