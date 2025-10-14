FPV-дрон уперше вдарив по центру Харкова: офіцер ЗС розповів, як росіянам це вдалося

Уранці 13 жовтня російський FPV-дрон вдарив по гуртожитку навчального закладу в Київському районі Харкова, подолавши близько 30 км від зони бойових дій. Офіцер запасу ВПС України Анатолій Храпчинський розповів, як окупанти могли здійснити таку атаку.

Це перший випадок, коли FPV-дрон дістався до центру Харкова, зазвичай вони не літають так далеко. Однак росіяни могли використати БПЛА-носій, який на собі доніс камікадзе і скинув за 10-20 кілометрів від цілі. Таку версію медіа "Суспільне" озвучив офіцер Повітряних сил у резерві та заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

За його оцінками, для удару по Харкову російські війська могли використовувати FPV-дрон, оснащений приблизно 2,5 кілограмами вибухівки. Вони не здатні пронести багато корисного навантаження на велику відстань.

Як дрони-носії ЗС РФ останніми місяцями часто використовують дешеві безпілотники літакового типу під назвою "Молния". Раніше вони вже атакували Харків із протитанковими мінами на борту, а зараз несуть під крилами два FPV-дрони. Відокремлюючись від "матки", останні летять вражати ціль, керуючись операторами дистанційно.

Уламки російського FPV-дрона, який атакував Харків 13 жовтня Фото: Прокуратура Харьковской области

За інформацією Анатолія Храпчинського, росіяни використовують перед атаками по Харкову розвідувальні БПЛА Zala, які також можуть слугувати ретрансляторами сигналів для FPV-дронів, допомагаючи підтримувати зв'язок на великій відстані від станції управління.

Для захисту Харкова від дронів експерт закликав встановлювати в місті системи радіоелектронної розвідки та боротьби, щоб фіксувати наближення загрози та придушувати їх. Потрібно також збільшувати систему радіолокації, оскільки окупанти можуть застосовувати малопомітні БПЛА. Крім того, РФ уже застосовує нові версії ударних безпілотників "Шахед", які управляються в режимі реального часу на відстані до 150 км.

"Ми розуміємо, що ворог обирає тактику терору, ворог шукає рішення щодо збільшення "кілзони". Він не зміг використати ствольну артилерію, він не може використати мінометний вогонь, тому він шукає рішення, яке дозволило б йому і далі тиснути на цивільне населення", — прокоментував Анатолій Храпчинський.

Ще 13 жовтня ЗС РФ вдарили по Харкову коригованими авіаційними бомбами. Одна з них влучила в медичний заклад, а після вибухів у частині міста зникло світло.

Раніше показували, який вигляд мають російські БПЛА "Молния", які доставляють FPV-дрони в тил України. Замість бойової частини безпілотний літак отримав збільшені акумулятори.