На iPhone появилась фильтрация вызовов: чем полезна эта скрытая функция и как ее включить

Обновление iOS 26, несмотря на то, что к нему были замечания, действительно принесло много нового для iPhone. Причем некоторые функции могут буквально защитить ваш гаджет.

Есть новшества, которые просто удобны, – например, выделение текста в "Сообщениях", отмечает slashgear.com. Но есть и скрытые функции, которые следует включить, чтобы защититься от всевозможных мошенников. Среди таких называют фильтрацию вызовов в iOS 26. Она позволяет владельцу iPhone обрабатывать входящие вызовы по своему усмотрению.

Как можно догадаться по названию, функция фильтрует вызовы, особенно с неизвестных номеров, а также от уже идентифицированных спамеров или мошенников. Такие вызовы не будут поступать на ваш телефон и будут отображаться не в списке "Недавние", а в списке "Неизвестные номера/Спам".

Правда, функция фильтрации вызовов по умолчанию отключена на iPhone, но ее можно включить в настройках. Для этого выполните следующие действия:

Запустите приложение "Настройки".

Откройте "Приложения" внизу страницы.

Выберите "Телефон".

В разделе "Фильтрация вызовов" включите "Неизвестные номера и спам".

Теперь все уже поступившие подозрительные звонки и спам-вызовы из списка "Недавние" будут перемещены в список "Неизвестные номера/Спам". А в будущем звонки с таких сомнительных номеров будут автоматически заглушаться и попадать в "Спам". При желании вы сможете просматривать эти списки таким образом:

Откройте приложение "Телефон".

Выберите "Недавние" и нажмите на значок фильтра в правом верхнем углу экрана.

Выберите "Неизвестные номера", чтобы просмотреть несохраненные номера, с которых вам недавно звонили, или "Спам", чтобы просмотреть список спам-вызовов.

Но бывает и так, что номер у вас не сохранен, но звонок с него важен (например, вы ждете курьерскую доставку). Если номера нет в списке контактов, он автоматически попадет в список неизвестных. Чтобы не пропустить звонок, добавьте такой номер в специальную категорию контактов. Для этого:

В приложении "Телефон" перейдите в раздел "Недавние".

Выберите значок фильтра в правом верхнем углу.

Нажмите "Неизвестные номера".

Найдите нужный вам номер.

Нажмите "Отметить как известный".

Для подтверждения выберите "Отметить как известный" во всплывающем окне.

Номер должен появиться в приложении "Контакты" в категории "Другие известные". Поэтому звонок с этого номера в "черный список" уже не попадет.

