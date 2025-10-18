На iPhone з'явилася фільтрація викликів: чим корисна ця прихована функція і як її ввімкнути

Оновлення iOS 26, незважаючи на те, що до нього були зауваження, дійсно принесло багато нового для iPhone. Причому деякі функції можуть буквально захистити ваш гаджет.

Є нововведення, які просто зручні, — наприклад, виділення тексту в "Повідомленнях", зазначає slashgear.com. Але є й приховані функції, які слід увімкнути, щоб захиститися від усіляких шахраїв. Серед таких називають фільтрацію викликів в iOS 26. Вона дає змогу власнику iPhone опрацьовувати вхідні виклики на власний розсуд.

Як можна здогадатися з назви, функція фільтрує виклики, особливо з невідомих номерів, а також від уже ідентифікованих спамерів або шахраїв. Такі виклики не надходитимуть на ваш телефон і відображатимуться не в списку "Нещодавні", а в списку "Невідомі номери/Спам".

Щоправда, функцію фільтрації викликів за замовчуванням відключено на iPhone, але її можна ввімкнути в налаштуваннях. Для цього виконайте такі дії:

Відео дня

Запустіть додаток "Налаштування".

Відкрийте "Додатки" внизу сторінки.

Виберіть "Телефон".

У розділі "Фільтрація викликів" увімкніть "Невідомі номери та спам".

Тепер усі підозрілі дзвінки і спам-виклики, що вже надійшли, зі списку "Нещодавні" будуть переміщені в список "Невідомі номери/Спам". А в майбутньому дзвінки з таких сумнівних номерів будуть автоматично заглушатися і потрапляти в "Спам". За бажання ви зможете переглядати ці списки таким чином:

Відкрийте додаток "Телефон".

Виберіть "Недавні" і натисніть на значок фільтра в правому верхньому кутку екрана.

Виберіть "Невідомі номери", щоб переглянути незбережені номери, з яких вам нещодавно телефонували, або "Спам", щоб переглянути список спам-викликів.

Але буває й так, що номер у вас не збережений, але дзвінок із нього важливий (наприклад, ви чекаєте на кур'єрську доставку). Якщо номера немає в списку контактів, він автоматично потрапить до списку невідомих. Щоб не пропустити дзвінок, додайте такий номер у спеціальну категорію контактів. Для цього:

У додатку "Телефон" перейдіть у розділ "Недавні".

Виберіть значок фільтра в правому верхньому кутку.

Натисніть "Невідомі номери".

Знайдіть потрібний вам номер.

Натисніть "Відзначити як відомий".

Для підтвердження виберіть "Відзначити як відомий" у спливаючому вікні.

Номер має з'явитися в додатку "Контакти" в категорії "Інші відомі". Тож дзвінок із цього номера до "чорного списку" вже не потрапить.

Раніше стало відомо, що в оновленні iOS 26 знайшли цікаву деталь. Виявилося, що тепер власники смартфонів iPhone зможуть "свайпати" язиком.

Також повідомлялося, як очистити історію пошуку на iPhone і розібратися в новому інтерфейсі iOS 26.