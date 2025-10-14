Как блокировать спам-звонки: новые правила и способы защиты

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о вступлении в действие новых правил блокировки спам-номеров. Они позволяют операторам и абонентам эффективно защищать свои телефоны от нежелательных рекламных звонков.

Как сообщает Минцифры, со 2 октября 2025 года вступили в силу новые правила блокировки спам-звонков, которые позволяют операторам и абонентам эффективно защищать телефоны от нежелательных рекламных вызовов и сообщать о подозрительных номерах для их дальнейшей блокировки.

Как сообщить о спам-номере оператору

Абоненты могут воспользоваться несколькими способами блокировки спам-звонков:

Vodafone — через приложение или по номерам 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;

Kyivstar — через приложение или по номерам 466 или 0 800 300 466 в Украине, 105466# в роуминге;

Lifecell — через приложение или по номерам 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

Также абоненты могут присылать жалобы на спам-звонки через горячую линию Правительства — 1545, или обращаться в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере электронных коммуникаций и почтовой связи (НКЭК) через форму на официальном сайте.

Критерии блокировки спам-номеров

Операторы будут проверять номера по следующим условиям:

звонки осуществляются без коммуникации;

средняя продолжительность вызовов за 7 дней — менее 60 секунд;

более 50% звонков идет на разные номера;

невозможно перезвонить на номер;

во время вызова воспроизводится записанное сообщение;

имеются жалобы от абонентов;

количество входящих звонков, которые не завершаются разговором, менее 5% от общего количества вызовов;

номер предназначен только для звонков, а не для SMS или интернета.

Если номер соответствует как минимум двум из этих критериев, оператор его блокирует.

Соответствующие нормы закреплены постановлением Кабинета министров Украины от 25 июня 2025 года №761 "Об утверждении Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг".

Новая процедура позволяет абонентам защитить себя от нежелательных звонков и повышает эффективность реагирования операторов на спам.

