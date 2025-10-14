Як блокувати спам-дзвінки: нові правила і способи захисту
Міністерство цифрової трансформації України повідомило про вступ у дію нових правил блокування спам-номерів. Вони дають змогу операторам та абонентам ефективно захищати свої телефони від небажаних рекламних дзвінків.
Як повідомляє Мінцифри, з 2 жовтня 2025 року набули чинності нові правила блокування спам-дзвінків, які дають змогу операторам та абонентам ефективно захищати телефони від небажаних рекламних викликів і повідомляти про підозрілі номери для їх подальшого блокування.
Як повідомити про спам-номер оператору
Абоненти можуть скористатися кількома способами блокування спам-дзвінків:
Vodafone — через застосунок або за номерами 111 чи 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;
Kyivstar — через застосунок або за номерами 466 чи 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;
Lifecell — через застосунок або за номерами 5433 чи 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.
Також абоненти можуть надсилати скарги на спам-дзвінки через гарячу лінію Уряду — 1545, або звертатися до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) через форму на офіційному сайті.
Критерії блокування спам-номерів
Оператори перевірятимуть номери за такими умовами:
- дзвінки здійснюються без комунікації;
- середня тривалість викликів за 7 днів — менше ніж 60 секунд;
- понад 50% дзвінків йде на різні номери;
- неможливо передзвонити на номер;
- під час виклику відтворюється записане повідомлення;
- наявні скарги від абонентів;
- кількість вхідних дзвінків, які не завершуються розмовою, менше ніж 5% від загальної кількості викликів;
- номер призначений лише для дзвінків, а не для SMS або інтернету.
Якщо номер відповідає щонайменше двом із цих критеріїв, оператор його блокує.
Відповідні норми закріплено постановою Кабінету міністрів України від 25 червня 2025 року №761 "Про затвердження Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг".
Нова процедура дає змогу абонентам захистити себе від небажаних дзвінків та підвищує ефективність реагування операторів на спам.
