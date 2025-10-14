Як блокувати спам-дзвінки: нові правила і способи захисту

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про вступ у дію нових правил блокування спам-номерів. Вони дають змогу операторам та абонентам ефективно захищати свої телефони від небажаних рекламних дзвінків.

Related video

Як повідомляє Мінцифри, з 2 жовтня 2025 року набули чинності нові правила блокування спам-дзвінків, які дають змогу операторам та абонентам ефективно захищати телефони від небажаних рекламних викликів і повідомляти про підозрілі номери для їх подальшого блокування.

Як повідомити про спам-номер оператору

Абоненти можуть скористатися кількома способами блокування спам-дзвінків:

Vodafone — через застосунок або за номерами 111 чи 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

Kyivstar — через застосунок або за номерами 466 чи 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;

Lifecell — через застосунок або за номерами 5433 чи 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Також абоненти можуть надсилати скарги на спам-дзвінки через гарячу лінію Уряду — 1545, або звертатися до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) через форму на офіційному сайті.

Критерії блокування спам-номерів

Оператори перевірятимуть номери за такими умовами:

дзвінки здійснюються без комунікації;

середня тривалість викликів за 7 днів — менше ніж 60 секунд;

понад 50% дзвінків йде на різні номери;

неможливо передзвонити на номер;

під час виклику відтворюється записане повідомлення;

наявні скарги від абонентів;

кількість вхідних дзвінків, які не завершуються розмовою, менше ніж 5% від загальної кількості викликів;

номер призначений лише для дзвінків, а не для SMS або інтернету.

Якщо номер відповідає щонайменше двом із цих критеріїв, оператор його блокує.

Відповідні норми закріплено постановою Кабінету міністрів України від 25 червня 2025 року №761 "Про затвердження Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг".

Нова процедура дає змогу абонентам захистити себе від небажаних дзвінків та підвищує ефективність реагування операторів на спам.

Як повідомляв Фокус, в Україні набрали чинності нові правила мобільного зв'язку.

Раніше Фокус писав, що в Україні вперше цифровізували міністра за допомогою штучного інтелекту. Тепер з двійником голови Мінцифри Михайла Федорова можна поспілкуватись в Telegram.