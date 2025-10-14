Украинские дроны из труб и фанеры атакуют Крым: почему россиянам не до смеха (фото)

Беспилотные летательные аппараты на основе трубы атакуют цели в Белгородской области России и временно оккупированном Крыму.

Машина собрана из дешевых комплектующих и оснащена бензиновым двигателем. Подробности сообщает российский Telegram-канал "Разработчик БПЛА", показывая фото обломков.

По его словам, в основе дрона лежит канализационная 160-мм труба, внутри которой расположен топливный бак, ведущий к двигателю. Крылья набраны из фанеры и обтянуты пленкой, они крепятся к фанерному корпусу посредине.

Боевая часть крепится на внешнем подвесе, изготовленном из куска профиля и двух полос в виде хомутов. Конструкция простая и дешевая, но легко разминируется противником, если не взорвалась.

Аппаратный отсек устроен в коробке из фанеры Боевая часть крепится хомутами к носу Фото: Telegram

"Смеяться мы над ним не будем, ибо таки долетел (хоть и не попал)", — пишут российские аналитики.

Электроника образца, захваченным при атаке по Крыму, не уцелела, поэтому россияне не могут оценить устойчивость беспилотника к средствам РЭБ. В марте 2025 года в Белгородской области оккупанты нашли похожий "труболет", а в нем такие компоненты:

сервомашины цифровые SAVOX SV-1270TG;

приемник FrSky RX8R PRO 2.4Ghz S.Port 8/16ch;

датчик воздушной скорости CUAV SKYE Airspeed Sensor;

дистанционный оптический выключатель Opto Gas Engine Kill Switch V2.0.

Украинский дрон приземлился в Белгородской области Боевая часть БПЛА, упавшего в Белгородской области

В 2024 году россияне показывали похожие украинские дроны, сделанные из труб и фанеры. Самые дорогие элементы в нем — бензиновый двигатель и система управления. На БПЛА также обнаружили камеру, вероятно, она позволяет управлять полетом в реальном времени, чтобы точнее поражать цели. Название аппарата остается неизвестным широкой публике.

Позже эксперт детально изучил конструкцию украинских "труболетов". Он обратил внимание на интересную конструкцию крыльев с двумя алюминиевыми трубами в виде лонжеронов и деревянными стрингерами. Пенопластовые вставки поддерживают форму передней кромки крыла, а задние кромки ребер крыла служат шарнирами для элеронов. Судя по двигателю, 4 литра топлива обеспечивают дальность полета около 200 км.