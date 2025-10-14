Українські дрони з труб і фанери атакують Крим: чому росіянам не до сміху (фото)

Безпілотні літальні апарати на основі труби атакують цілі в Бєлгородській області Росії та тимчасово окупованому Криму.

Машина зібрана з дешевих комплектуючих і оснащена бензиновим двигуном. Подробиці повідомляє російський Telegram-канал "Разработчик БПЛА", показуючи фото уламків.

За його словами, в основі дрона лежить каналізаційна 160-мм труба, всередині якої розташований паливний бак, що веде до двигуна. Крила набрані з фанери й обтягнуті плівкою, вони кріпляться до фанерного корпусу посередині.

Бойова частина кріпиться на зовнішньому підвісі, виготовленому зі шматка профілю і двох смуг у вигляді хомутів. Конструкція проста і дешева, але легко розміновується противником, якщо не вибухнула.

Апаратний відсік влаштований у коробці з фанери Бойова частина кріпиться хомутами до носа

"Сміятися ми над ним не будемо, бо таки долетів (хоч і не влучив)", — пишуть російські аналітики.

Електроніка зразка, захопленим під час атаки по Криму, не вціліла, тому росіяни не можуть оцінити стійкість безпілотника до засобів РЕБ. У березні 2025 року в Бєлгородській області окупанти знайшли схожий "труболіт", а в ньому такі компоненти:

сервомашини цифрові SAVOX SV-1270TG;

приймач FrSky RX8R PRO 2.4Ghz S.Port 8/16ch;

датчик повітряної швидкості CUAV SKYE Airspeed Sensor;

дистанційний оптичний вимикач Opto Gas Engine Kill Switch V2.0.

Український дрон приземлився в Бєлгородській області Бойова частина БПЛА, що впав у Бєлгородській області

У 2024 році росіяни показували схожі українські дрони, зроблені з труб і фанери. Найдорожчі елементи в ньому — бензиновий двигун і система управління. На БПЛА також виявили камеру, імовірно, вона дає змогу керувати польотом у реальному часі, щоб точніше вражати цілі. Назва апарата залишається невідомою широкому загалу.

Пізніше експерт детально вивчив конструкцію українських "трубольотів". Він звернув увагу на цікаву конструкцію крил з двома алюмінієвими трубами у вигляді лонжеронів і дерев'яними стрингерами. Пінопластові вставки підтримують форму передньої кромки крила, а задні кромки ребер крила служать шарнірами для елеронів. Судячи з двигуна, 4 літри палива забезпечують дальність польоту близько 200 км.