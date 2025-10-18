iPhone будет работать заметно лучше благодаря 4 новым функциям: как их активировать

После выхода iOS 26 в сентябре многие пользователи были недовольны и даже пытались "откатиться" к старой версии. Однако при всех замечаниях в iOS 26 действительно много нового, – и некоторые улучшения однозначно стоят того, чтобы их оценить.

Не все обновления ОС оказались одинаково крупными и заметными, отмечает slashgear.com. Однако разработчики Apple уделили внимание деталям, и есть несколько улучшений, которые обогатят ваш опыт использования iPhone.

Фильтрация вызовов

Это, пожалуй, самая важная из новых функций. Она автоматически отвечает на звонки с неизвестного номера, и благодаря ей вы можете быстро понять, кто вам звонит. Если звонок ценный – вы его не пропустите, а если это спамер – не потратите на него свое время.

Варианты настройки

В приложениях теперь есть возможность сделать значки прозрачными, в стиле Liquid Glass. Правда, это не уникальная функция – ее можно использовать и на смартфонах Galaxy. Но любителям единого дизайна все равно нравится.

Відео дня

iOS 26 также позволяет расширить возможности настройки текстовых сообщений. Теперь вы можете устанавливать собственные и динамические фоны с возможностью настройки цвета.

Доступ к шрифту Брайля

Для пользователей с нарушениями зрения функция Braille Access в iOS 26 – это очень важное изменение. Благодаря подключенному дисплею Брайля весь интерфейс вашего iPhone становится вполне доступным, позволяя запускать приложения и проверять файлы простым набором текста.

Брайль на телефонах – не совсем новая функция. Ещё в 2012 году приложение BrailleTouch позволило печатать слепым шрифтом на сенсорном экране, а предыдущие версии iOS поддерживали VoiceOver и другие функции универсального доступа. iOS 26 просто расширила этот функционал.

Управление камерой

В iOS 26 управлять камерой стало очень просто. К тому же, сама камера получила ряд новых настроек: вы можете получать автоматические рекомендации о необходимости очистки объектива и автоматически сохранять фотографии, сделанные в приложении Messenger, в свою медиатеку.

Можно даже использовать наушники AirPods для управления камерой, используя их как кнопки спуска затвора на пульте дистанционного управления.

Ранее стало известно, что в обновлении iOS 26 нашли интересную деталь. Оказалось, что теперь владельцы смартфонов iPhone смогут "свайпать" языком.

Также сообщалось, как очистить историю поиска на iPhone и разобраться в интерфейсе, изменившемся после выхода iOS 26.