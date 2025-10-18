iPhone працюватиме помітно краще завдяки 4 новим функціям: як їх активувати

Після виходу iOS 26 у вересні багато користувачів були незадоволені і навіть намагалися "відкотитися" до старої версії. Однак при всіх зауваженнях в iOS 26 дійсно багато нового, — і деякі поліпшення однозначно варті того, щоб їх оцінити.

Не всі оновлення ОС виявилися однаково великими та помітними, зазначає slashgear.com. Однак розробники Apple приділили увагу деталям, і є кілька поліпшень, які збагатять ваш досвід використання iPhone.

Фільтрація викликів

Це, мабуть, найважливіша з нових функцій. Вона автоматично відповідає на дзвінки з невідомого номера, і завдяки їй ви можете швидко зрозуміти, хто вам телефонує. Якщо дзвінок цінний — ви його не пропустите, а якщо це спамер — не витратите на нього свій час.

Варіанти налаштування

У додатках тепер є можливість зробити значки прозорими, у стилі Liquid Glass. Щоправда, це не унікальна функція — її можна використовувати і на смартфонах Galaxy. Але любителям єдиного дизайну все одно подобається.

Відео дня

iOS 26 також дає змогу розширити можливості налаштування текстових повідомлень. Тепер ви можете встановлювати власні та динамічні фони з можливістю налаштування кольору.

Доступ до шрифту Брайля

Для користувачів із порушеннями зору функція Braille Access в iOS 26 — це дуже важлива зміна. Завдяки під'єднаному дисплею Брайля весь інтерфейс вашого iPhone стає цілком доступним, даючи змогу запускати додатки та перевіряти файли простим набором тексту.

Брайль на телефонах — не зовсім нова функція. Ще 2012 року додаток BrailleTouch дав змогу друкувати сліпим шрифтом на сенсорному екрані, а попередні версії iOS підтримували VoiceOver та інші функції універсального доступу. iOS 26 просто розширила цей функціонал.

Керування камерою

В iOS 26 керувати камерою стало дуже просто. До того ж, сама камера отримала низку нових налаштувань: ви можете отримувати автоматичні рекомендації щодо необхідності очищення об'єктива і автоматично зберігати фотографії, зроблені в додатку Messenger, у свою медіатеку.

Можна навіть використовувати навушники AirPods для управління камерою, використовуючи їх як кнопки спуску затвора на пульті дистанційного керування.

Раніше стало відомо, що в оновленні iOS 26 знайшли цікаву деталь. Виявилося, що тепер власники смартфонів iPhone зможуть "свайпати" язиком.

Також повідомлялося, як очистити історію пошуку на iPhone і розібратися в інтерфейсі, що змінився після виходу iOS 26.